Diego Cocca hizo oficial la lista de convocados con la que la Selección Mexicana se medirá ante Estados Unidos el próximo 19 de abril. Dicho encuentro se disputará por fuera de las fechas que dispone FIFA, motivo por el cual sólo habrá jugadores de la Liga MX, con la excepción de Julián Araujo, quien milita en el Barcelona B.

Además de haber algunas sorpresas en la nómina que presentó Cocca, por jugadores que no suelen ser convocados al Tri, también hubo casos a la inversa. Algunos futbolistas habían sido llamados para los últimos encuentros de la Selección Mexicana, pero esta vez no fueron tenidos en cuenta.

De todas formas, cabe destacar que en esta ocasión será un solo partido, por lo que Cocca apostó por una convocatoria más corta, con solo 23 jugadores. En Bolavip te contamos quienes son los cuatro recortados en la nómina del Tri.

Héctor Moreno

El zaguero central de Rayados, Héctor Moreno, no fue incluido en la convocatoria para enfrentar a Estados Unidos. A sus 35 años, el futbolista parece perder protagonismo ante la irrupción de nombres como Israel Reyes, Gilberto Sepúlveda y Victor Guzmán.

Arturo González

"Ponchito" había sido convocado por Cocca para los duelos correspondientes a la Liga de Naciones Concacaf. Sin embargo, no sumó minutos en dichos encuentros y esta vez ni siquiera recibió la convocatoria. ¿No convenció?

Luis Romo

El mediocampista que también milita en Rayados ha bajado de manera considerable su nivel, al menos cuando le toca jugar en la Selección Mexicana. Al ser una lista más corta, Cocca optó por otras alternativas para ese puesto.

Marcel Ruiz

Sin duda alguna, la del mediocampista de Toluca es una de las bajas que más ruido hizo a la afición del Tri. Marcel Ruiz es un pilar en los Diablos Rojos pero Cocca decidió no convocarlo para esta ocasión. En la última doble jornada del Tri, jugó solo cinco minutos frente a Surinam.

Los casos de Diego Lainez y Sebastián Córdova

Aunque no hay certezas sobre si hubiesen sido o no convocados, los futbolistas de Tigres UANL, Diego Lainez y Sebastián Córdova, no fueron considerados debido a que la institución no los autorizó por los compromisos que tiene en los próximos días.