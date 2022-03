El estadio Azteca se ha convertido en una de las mecas del futbol alrededor del mundo, por ello no cualquiera puede jugar en su cancha, y menos a nivel selecciones, pues lo que llega a pesar el Coloso de Santa Úrsula no es tan fácil de asimilar. De acuerdo a la ex estrella de Estados Unidos, Marcelo Balboa, el verdadero peso de este recinto viene por diversos factores, que a su apreciación ya no continúan en la actualidad.

"Cuando visitábamos a México, la ventaja era que todos sus jugadores estaban en México, me acuerdo que veníamos a jugar y México era como un motor, corrían por toda la cancha porque estaban acostumbrados a la altura, ahora esta situación ya no es la misma, pues de los que van a alinear el próximo jueves serán cuatro o cinco como máximo los que juegan en el país. Esa es la diferencia, antes ellos estaban acostumbrados y nosotros no, cuando llegábamos ahí sufríamos con la contaminación, con el pasto, con la afición y además se jugaba el domingo a la una de la tarde, a diferencia de ahora que se juega por la noche, con un clima más tranquilo para los visitantes. Los jugadores mexicanos ya no están acostumbrados a la altura, por eso pienso que el Estadio Azteca ha dejado de pesar", reveló para ESPN.

Para Balboa, quien tiene experiencia en tres Copas del Mundo, y sobretodo enfrentando a México, el equipo de las Barras de las Estrellas, deben buscar la victoria ante el Tri, pues el resultado además de ser histórico, les aseguraría su boleto a la justa mundialista, donde no consiguieron llegar en 2018, un dolor y fracaso que siguen arrastrando hasta el momento, y del que se tienen que reponer cuanto antes.

"Me parece que si le ganamos a México será una victoria muy grande e histórica para nosotros, pero lo más importante para este equipo es llegar al Mundial, porque el fracaso de 2018 fue muy fuerte de asimilar, lo más importante es sacar los tres puntos o cuando menos un punto en México. En el pasado tuve la suerte de sacar un punto ahí por eliminatorias y salimos muy contentos, pero el trabajo no estaba terminado, el trabajo se termina cuando estás en el Mundial, pero si Estados Unidos puede ir a México y ganar será histórico".

De acuerdo a Marcelo, el futbol estadounidense aún le queda mucho por crecer, pues para él aún no están al nivel del balompié azteca: "Todavía nosotros tenemos que ganar algunos torneos para ponernos al nivel de la Liga MX. Me parece que la Liga MX todavía está por encima de la MLS pero siento que cada año cerramos esa brecha. Últimamente los equipos mexicanos están dominando Concacaf y nosotros estamos creciendo despacito, pero importante".