El área de Selecciones Nacionales no está pasando un buen momento pues han surgido diversas críticas después de los complicados resultados que han tenido, como el reciente fracaso que vivió la Sub-20 bajo el mando de Luis Pérez, quienes perdieron su oportunidad de disputar el Mundial de la especialidad, así como su boleto a los Juegos Olímpicos de París, por lo que en los hombros del Tri Femenil ahora está la responsabilidad de salir avante durante la gestión de Gerardo Torrado.

El conjunto dirigido por Mónica Vergara alista todo para encarar en Monterrey el Premundial Femenil de la CONCACAF, en donde no sólo buscarán su pase a la Copa del Mundo que se celebrará en Nueva Zelanda y Australia, así como el ticket para ser parte de la justa olímpica de París 2024, situación que para una de sus estrellas no es ningún tipo de presión sino todo lo contrario pues está acostumbrada a competir contra las grandes.

Se trata de la futbolista del Real Madrid, Kenti Robles, quien desde hace años se ha convertido en un referente del Tri Femenil, y por ello cada una de sus declaraciones se toma con mucha seriedad, por lo que en esta ocasión entusiasmo a la afición al asegurar de manera categórica que en algún momento México va a ganar una Copa del Mundo en la rama de las féminas y posiblemente esto se logrará antes que los varones.

"Yo creo que lo más bonito que me podría pasar es ganar un Mundial con Selección. Y sé que va a pasar, no sé si yo como jugadora, si me va a tocar verlo como aficionada, si me va a tocar estar en otro momento de mi vida, pero sé que México va a ganar en algún momento un Mundial", fueron las palabras de Robles para Sopitas, y destacó que se ha convertido en un aliciente para ella el tener ahora como entrenadora a Mónica Vergara, pues en algún momento también fue su compañera.