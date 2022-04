La Selección Mexicana tuvo un 2021 muy complicado y el 2022 no ha sido la excepción. Sus caídas ante Estados Unidos derivaron en múltiples comentarios en contra del sistema implementado por el entrenador Gerardo "Tata" Martino, quien en repetidas ocasiones ha recibido el respaldo de sus futbolistas para que continúe su proceso a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Ante esto muchas han sido las críticas directas al timonel, al grado de que algunos, como Miguel Herrera, incluso ha revelado que al tener problemas de salud debería hacerse a un lado y dejar el timón a alguien más, algo que se le ha hecho excesivo al futbolista del PSV, Erick Gutiérrez, quien en un encuentro con medios mexicanos fue contundente al señalar que se ha exagerado.

"Yo creo que ya sabemos cómo es esto, a todos nos critican. Yo creo que a veces se pasan de la raya, pero al fin y al cabo clasificamos en segundo, no era la idea clasificar en segundo, la idea era ser los primeros, pero al final se consiguió el objetivo, unas veces jugando bien otras no jugando tan bien. Muchos jugadores no estamos en ritmo en muchas ocasiones, o las lesiones, hubo muchas lesiones", apuntó Gutiérrez.

Gutiérrez destacó que el equipo tricolor le ha dado todo el respaldo al estratega sudamericano, pues a pesar de los señalamientos sabe que el objetivo se consiguió y los encuentros de preparación asegura que quitarán el mal sabor de boca que dejaron las Eliminatorias de la CONCACAF, con los que a pesar de todo lograron obtener el segundo sitio de la zona y clasificar al Mundial.

"Al fin y al cabo se clasificó que era lo importante, y nosotros estamos muy contentos con él, y lo más destacable es que dentro de ahí de la Selección Mexicana estamos muy bien. Todavía hay partidos de preparación para darle un giro a esa sensación que dejamos en la afición, sabemos que ellos siempre están al cien por ciento con nosotros y nada, hay que apoyar a los jugadores, así como al cuerpo técnico y por ello siempre hay que apoyar, positivos y motivados".