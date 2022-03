Néstor de la Torre dio a conocer que no está de acuerdo que el timonel de los aztecas les dé un pase directo a los jugadores que militan en el extranjero.

Mucho se ha hablado de las decisiones del estratega de la Selección Mexicana, Gerardo “Tata” Martino, quien en múltiples ocasiones ha dejado ver su preferencia por ciertos futbolistas pese a que no han brindado los resultados esperados, además de que ha convocado en su mayoría a veteranos, lo que ha relegado a jóvenes promesas del Tri, y eso ha acarreado algunas dificultades en el funcionamiento del equipo azteca.

Estas decisiones le han traído diversas críticas, entre ellas las de Néstor de la Torre, quien fuera dirigente de la escuadra azteca. El ex delantero no se pudo contener, y de cara a la última fecha de las Eliminatorias de la CONCACAF de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022, dio a conocer en exclusiva para Marca que las decisiones del entrenador albiceleste no se le hacen las más adecuadas.

"A mí el Tata me gustó mucho cómo llegó. Cómo planteó política, fue claro en lo que buscó. De hecho, ahí el tema del Chícharo lo que ha costado, hasta dónde llegó para poner líneas claras y lo que sí, yo me voy un poco más al análisis global y veo lo que ha pasado en las selecciones de los últimos Mundiales y ha pasado en muchos entrenadores y me fijo más en un patrón de entrenadores que dé inicio rompen récords y hay buena imagen y luego se caen”.

Y es que de acuerdo a De la Torre,los futbolistas mexicanos que militan en el continente europeo han optado por sentirse más relajados, pues sus puestos estarían más asegurados que del resto con el simple hecho de jugar en el extranjero, algo que, para él, ha sido una decisión no tan acertada por parte del estratega argentino, pues la competencia no debería limitarse a los que juegan en una liga, sino a todos en general.

“Entonces ¿es de los técnicos o de los jugadores? Los jugadores cuando llegan a ganarse un lugar buscan ganarse un lugar sin importar el país o continente. Y ya cuando se ganan el lugar no importa que no juegues en el equipo, pero por estar en Europa llegas a México y juegas. No importa que tengas dos meses, la competencia ha terminado un poco y se vuelve en un lugar de cierta comodidad y creo que en eso es lo que le ha fallado al Tata".

De la Torre también se refirió a cómo ha funcionado el cuadro tricolor, pues para él hay bases para que los buenos resultados lleguen, pero no se están utilizando los recursos de la mejor manera: "Yo no lo veo tanto sufrir como me preocupa el funcionamiento del equipo. Yo sí veo una base y veo que va con problemáticas de funcionamiento y al final los resultados son los que mandan, pero la forma en cómo los consigues es importante".