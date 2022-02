Mucho se ha hablado del regreso del mexicano Javier “Chicharito” Hernández a la Selección Mexicana, pues el azteca quedó descartado en la gestión de Gerardo “Tata” Martino después del escándalo que se desató en una fiesta que hicieron el tapatío y otros jugadores durante una de las concentraciones del Tri, situación que algunos aficionados consideran injusta, a pesar de que el argentino ha sido muy congruente ante este tipo de situaciones.

Ante esta sequía de convocatorias, Hernández decidió romper el silencio y mandó un contundente mensaje al estratega de México, pues asegura que quiere seguir siendo parte del equipo tricolor, pues sino fuera de esta manera ya hubiera anunciado su retiro del conjunto mexicano, por lo que quiere volver a estar en el radar, y asegura que conoce la fórmula para lograrlo, pues su desempeño en el La Galaxy sería la clave.

"Como siempre lo he dicho, si no quisiera estar en la Selección ya me hubiera retirado de la Selección Mexicana. Como jugador de futbol lo estoy haciendo como me enseñó mi abuelo, como me enseñó mi padre; si quieres ser jugador de la Selección tienes que sobresalir en tu equipo y de toda la gente de tu país para poder ser llamado y considerado y al final de cuentas es lo que está en mi mente", apuntó a TUDN.

Pero a pesar de que no es considerado por el equipo mexicano, el canterano de las Chivas de Guadalajara confesó que para él lo más importante es que México sea ganador, y más cuando se trata de asistir a la Copa del Mundo, pues sabe lo que significa para los aficionados y los propios jugadores el realizar una gran actuación en esta justa mundialista: "Y también como aficionado deseándole lo mejor de todo corazón, que califiquen al Mundial y lo hablo como si no estuviera porque no he estado en unos años, pero que califiquen y que lleguen al quinto partido".