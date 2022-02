Después de pasar por momentos complicados con la Selección Mexicana en las recientes Eliminatorias de CONCACAF, el zaguero mexicano Johan Vásquez volvió con el Genoa para continuar como titular indiscutible en una de las Ligas de futbol más importantes del mundo, la Serie A de Italia, donde el futbolista consiguió un valioso empate para su equipo ante la escuadra de la Roma.

Tras este encuentro, donde el defensa se mantuvo impenetrable, Johan decidió compartir un mensaje en sus redes, sitio en el que cabe destacar no es tan activo como otros de sus compañeros, y con la leyenda "Lo que no te mata te hace más fuerte", acompañó una imagen de él durante este encuentro ante el equipo romano, algo que desató las especulaciones sobre si fue una indirecta dirigida a Gerardo Martino.

Y es que en la reciente fecha FIFA, Vásquez no tuvo actividad como titular como todos esperaban, ya que no había argumentos suficientes para que no fuera de esa forma, ya que de los futbolistas que asistieron con el Tri a estas instancias, el canterano de los Pumas de la UNAM es el futbolista más regular en Europa, pues desde que debutó con el Genoa, no ha dejado de tener minutos a diferencia de otros de sus compañeros que han estado con lesiones y fuera de ritmo.

Por lo que el comentario del zaguero estaría más que justificado, pues no hubo un motivo real por el que prefirió Gerardo “Tata” Martino apostar por Héctor Moreno, quien es veterano y no ha estado en su mejor forma desde hace años al grado que estuvo jugando en Asia, una liga muy poco competitiva, y con Rayados de Monterrey, ha tenido altas y bajas, además de que no es tan multifacético como Johan.

Ahora el futbolista azteca seguirá su camino en el futbol europeo donde intentará desechar el trago amargo que le hizo pasar el estratega argentino, quien prácticamente lo hizo viajar en vano para ser la banca del Tri, y por ello prefiere alistarse para el encuentro en donde enfrentarán al equipo que es el último de la tabla, para después visitar al conjunto de Venezia, duelos que son muy importantes para su equipo.