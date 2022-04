Gerardo Martino no le ha dado opciones a este joven a lo largo de todas las Eliminatorias de Concacaf.

Brilló en los JJOO, no es tenido en cuenta por Gerardo Martino y pone presión para estar en el Mundial de Qatar 2022

Gerardo Martino ha presentado una gran característica en su ciclo como entrenador de la Selección Mexicana: siempre respeta una importante base de jugadores en sus convocatorias, por lo que resulta difícil ver a nuevos elementos con la playera nacional buscando ganarse un lugar. A pesar de esta situación, importantes futbolistas que no han sido parte de las Eliminatorias de Concacaf están completamente ilusionados con ser tenidos en cuenta para el Mundial de Qatar 2022.

Ya te platicamos sobre el caso de Marcelo Flores, y ahora toca hablar de Jesús Angulo. El defensor de 24 años que se desempeña en Tigres UANL brilló por completo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y demostró que está a la altura del Tri Mayor. No solo eso, sino que se puede desempeñar en dos posiciones que le han dado dolores de cabeza al tata (segundo central y lateral izquierdo).

"El cambio fue bueno, el nivel (de Tigres) es bastante, de las mejores plantillas si no es que la mejor, tomé la mejor decisión (en fichar aquí). Tigres me va a ayudar bastante, hay jugadores de gran nivel y me ayuda a buscar un boleto (para el Mundial), estoy luchando para ello", señaló con contundencia en reciente conferencia de prensa. Con ello, le lanza un mensaje al Tata para que tenga su nombre en la cabeza para próximas citaciones.

Las convocatorias de Jesús Angulo a la Selección Mexicana

Jesús Angulo ha disputado 6 partidos con la Selección Mexicana: todos amistosos. Tres de ellos fueron en septiembre de 2018 bajo la tutela de Ricardo Ferretti; más tarde pudo mostrarse con Martino en octubre del 2019, julio del 2021 y octubre del 2021. Para las Eliminatorias de Concacaf no ha sido convocado ni una sola vez.

Los defensores "preferidos" de Gerardo Martino en su puesto

En su posición natural de zaguero central por izquierda han jugado a lo largo de las Eliminatorias Héctor Moreno, Néstor Araujo y Johan Vásquez, por lo que hay muchos competidores allí. Además, en el lateral izquierdo encontramos a Jesús Gallardo y Gerardo Arteaga. Angulo es el único de todos ellos junto a Pipe que puede jugar en los dos puestos, lo que puede darles ventaja para el Mundial.