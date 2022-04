Luis García estalló contra quienes claman al canterano de Chivas para la Copa del Mundo, pues asegura que en otros Mundiales no ha hecho trascender a México.

Selección Mexicana: Leyenda del Tri asegura que Javier ‘Chicharito’ Hernández es un delantero ‘normalito’ y no Maradona

Mucho se ha hablado de sí Gerardo “Tata” Martino debe convocar o no a Javier “Chicharito” Hernández. Y es que el público en redes sociales ha pedido hasta el cansancio al futbolista que milita actualmente en la MLS, en donde ahora su valor es de un poco más de 2 millones de dólares, mientras que el que piden que deje el puesto para que arribe el tapatío es Raúl Jiménez, quien está valuado por el momento en casi 24 millones de dólares.

Ante esta situación, una voz autorizada con experiencia no sólo en Selecciones Nacionales, sino también en Copas del Mundo, decidió dar carpetazo de una vez por todas a esta polémica y decir el por qué no es necesario ni lo más idóneo convocar al canterano de las Chivas de Guadalajara para la siguiente Copa del Mundo, sin importar que es el máximo goleador de la escuadra tricolor hasta el momento.

Se trata nada más y nada menos que de Luis García, quien al no tener filtros fue muy claro con su postura ante el clamor que pide al futbolista de Los Ángeles Galaxy: “Con Hernández, sin Hernández estamos en el mismo nivel. Ahora resulta que Hernández es nuestro Maradona, nuestro Pelé ¡no! Es un centro delantero normalito que no nos ha hecho llegar más lejos", señaló en una transmisión del programa “Los Protagonistas”.

"Es un jugador que ya ha estado en varias copas del mundo y que tampoco nos ha hecho llegar al octavo partido”, añadió García, quien sostuvo que Javier en este momento no tiene cartel suficiente para pedir una oportunidad en el conjunto de Martino, donde de acuerdo al ahora comentarista no hace falta a pesar de la escasez de anotaciones en los meses recientes, por lo que sufrieron en las Eliminatorias de la CONCACAF.

Esta no es la primera vez que García, quien fue titular indiscutible del Tri y de las Águilas del América, externa su descontento ante los comentarios favorecedores sobre el ex futbolista del Real Madrid. Hace algunos días también se enfrascó en un breve debate en redes sociales con el comentarista David Faitelson, quien insistía en que era mejor en este momento CH14 que Jiménez, a lo que Luis respondió: "No querido David Faitelson, el mejor 9 del país es por mucho Raúl Jiménez. Besos y abrazos", apuntó en su cuenta de Twitter.