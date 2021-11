En las últimas horas y a través de su cuenta oficial de Instagram, un jugador de la Selección Mexicana exhibió capturas sobre las amenazas de muerte y violación a su esposa que recibió por parte de un usuario llamado Miguel. Por supuesto, el experimentado elemento le respondió con muchísima altura y le pidió a este "seguidor" del Tri que deje de enviarle este tipo de mensajes tanto a él como a su familia.

El que sufrió esta paupérrima situación fue Luis Rodríguez, futbolista de Tigres UANL, quien se desempeña como lateral por derecha titular en el conjunto nacional. Al no mostrar un gran nivel frente a Estados Unidos, partido que México perdió por 2-0, esta persona le escribió por Instagram tanto a él como a su esposa de manera agresiva y vergonzosa.

"Pu%$ tronco de mier%$ ya aléjate de la Selección Mexicana, si no va a tocar matar y violar a tu pu%$ madre, a tu esposa y a tus hijos. Ahí luego te los mando en bolsas negras. Pinche muerto de mier%$", escribió Miguel. Al no obtener respuesta por parte del Chaka, tomó la decisión de escribirle a su esposa por la misma red social.

Allí, entre otras cosas, señaló: "Que tu pendejo no me contesta. Hazme una cita así le digo en persona que es un pendejo al igual que su bastarda familia. Pero haz la cita de verdad no hables por hablar pendeja que así son ustedes". Hasta aquí llegó la paciencia de Luis Rodríguez, quien se tomó el tiempo para contestarle y poner en su lugar a este desubicado que seguramente le hizo pasar un momento más que incómodo.

"Entiendo que mi trabajo en Selección pueda causar todo eso en tí, pero no lo justifico. Te pido por favor que no le escribas más a mi esposa, violar y matar son palabras muy crueles. Miguel, no nos merecemos eso y mucho menos debes incluir a mi familia. Dejar la Selección no es opción para mí. Deseo de todo corazón que Dios toque tu corazón, y si en algo que no sea el futbol te puedo ayudar estaré atento", sentenció el Chaka.

