A sus 18 años de edad, Marcelo Flores, el talentoso mediocampista ofensivo del Arsenal, sigue teniendo la triple opción de jugar para la selección inglesa por su ascendencia británica por parte de su madre, para la selección de Canadá por su lugar de nacimiento y para la selección de México, por ser hijo de padre mexicano.

Gerardo el Tata Martino, seleccionador de México, ha convocado a Marcelo Flores ya en dos ocasiones, primero para un partido amistoso contra la selección de Chile en diciembre de 2021, partido en el que debutó ya cerca del final, y también lo ha llamado para el partido contra la selección de Guatemala.

Con la selección de México no hay ninguna certeza de que Marcelo Flores sea convocado por Gerardo el Tata Martino para la Copa del Mundo Qatar 2022, pero en simultáneo la selección de Canadá tendría el plan de convocarlo para asegurarlo y que juegue el siguiente Mundial y también el de 2026, cuando menos.

Por lo pronto, Marcelo Flores habló de la convocatoria de la selección mexicana para el partido contra Guatemala. "Ahora estoy disfrutando el momento con México, con mis compañeros y cuerpo técnico y estoy muy feliz aquí", pero también confesó que "claro que tengo interés de probarme con la selección de Canadá, no puedo decir algo malo o algo bueno de ellos si no he probado".

Copa del Mundo o Juegos Olímpicos para Marcelo Flores

En entrevista para TV Azteca con David Medrano, Marcelo Flores reveló que a sus 18 años "me veo jugando en la Copa del Mundo antes de los Juegos Olímpicos. No creo que mi juventud sea determinante para ir o no a Qatar 2022, quiero jugar el Mundial, es mi sueño jugar los más que se puedan".