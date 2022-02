El timonel argentino Gerardo “Tata” Martino pasa momentos complicados con la Selección Mexicana pues las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo no han sido las esperadas y los resultados menos, pero esta situación también ha provocado que más de un jugador levante la mano, pero esta vez hay un grito desesperado que busca que lo escuchan en el conjunto azteca, se trata de Miguel Layún.

En el podcast de Spotify del youtuber, Werevertumorro, el jugador de las Águilas del América reveló que en su estancia en el cuadro tricolor no fue la más satisfactoria, pues llegó a padecer ansiedad mientras fue convocado, situación que lo llevó a los extremos, pues tuvo que ser medicado para seguir adelante, pero está consciente de que su posición ahorita en el Tri no está ocupada y por ello decidió enviarle un mensaje al albiceleste.

“Sería feliz de regresar a la Selección Mexicana, de llegar y aportar lo que pueda, si me toca jugar, si me toca estar en la banca, si es seguir encaminando a los jóvenes a que exploten su potencial, si es exigiendo ahí dentro, lo que sea que me toque entendiendo los roles que hay, iría feliz de la vida", apuntó el ex futbolista de Rayados de Monterrey, quien también aseguró que antes de candidatearse de nuevo también piensa en su salud.

“En ese inter decía 'mi salud está primero, quiero seguir jugando fútbol, no quiero seguir pasando este tipo de ataques, igual mi tiempo en selección ya está, igual ya no tengo que venir'. De repente empieza a pasar, el ego es muy fácil que crezca, te piensas que eres más de lo que realmente eres. Creo que esa mezcla de cosas, que a veces la gente no conoce”, señaló el jugador azulcrema de cara al duelo ante Panamá.

Layún también reveló que le molestó no tener minutos como él esperaba, motivo por el cual también dejó de disfrutar sus convocatorias, aunque con el tiempo acepto que fue un error el no saber encarar ese nuevo rol en el equipo azteca, y también ha tratado de aprender de ello, con lo que da carpetazo a lo que pasó con Gerardo “Tata” Martino, asegurando que sostiene una buena relación con él, aseverando que el propio albiceleste le dijo que en algún momento podría volver a llamarlo.