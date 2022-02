Selección Mexicana: Raúl ‘Potro’ Gutiérrez, ex DT del Tri, asegura que Chicharito no tiene que ser convocado

Las controversias alrededor de Javier “Chicharito” Hernández sobre si debe o no ser convocado con la Selección Mexicana no paran, pues muchos fanáticos piden su regreso al Tri, pero sus detractores aseguran que el futbolista de Los Ángeles Galaxy ya no tiene nada que hacer con el jersey tricolor y menos bajo las órdenes de Gerardo “Tata” Martino, siendo uno de ellos el entrenador Campeón con la Sub-17 en 2011, Raúl “Potro” Gutiérrez.

“Para mí, hoy Chícharo no tiene nada que hacer en Selección Nacional. Fue un referente en su momento, pero nada nos garantiza que con él se metan goles”, así lo señaló Gutiérrez en entrevista con W Deportes, quien asegura que su principal encomienda, que es la de meter goles es una falta constante con el futbolista, quien se ha preocupado más en seguir las instrucciones de su coach de vida, Diego Dreyfus, que en mejorar su juego dentro del campo.

Y es que para el famoso “Potro”, quien vivió gloriosos momentos con el Tri tanto como jugador como timonel, la situación no debería enfocarse en traer sólo a los veteranos para que rescaten el barco mexicano antes de que se venga la Copa del Mundo de Qatar 2022, sino hacer una combinación con las nuevas generaciones, y con ello pasarles poco a poco la estafeta, pues serán los que se queden para el siguiente ciclo.

“Yo creo que el equipo no ha tenido esa consistencia que esperamos. La inclusión de la nueva generación con el Tata Martino es un gran acierto. Creo que la llave está en la nueva generación. Porque le ganas a Jamaica y a otros, pero son equipos que no proponen como Estados Unidos y Canadá”, así lo indicó el mandamás mexicano, quien actualmente se encuentra analizando propuestas para volver a dirigir tras su paso en el balompié centroamericano.

CHICHARITO HA PEDIDO VOLVER AL TRI

El mexicano señaló esta semana que quisiera volver a la Selección Mexicana, pero medios aztecas han señalado que si el tricolor espera conseguir este cometido tendría que disculparse con el estratega argentino después de las constantes indisciplinas que tuvo durante 2018, situación que derivó en ser vetado por completo de la escuadra tricolor, por lo que la receta la tiene en sus manos.