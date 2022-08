Ha pasado más de un mes desde que Gerardo Torrado fue destituido del cargo de director general deportivo de la Federación Mexicana de Futbol tras los fracasos de la selección sub 20 y de la femenil mayor en sus procesos clasificatorios para sus respectivas Copas del Mundo y para los Juegos Olímpicos 2024.

A la distancia, Gerardo el Tata Martino, director técnico de la selección mexicana, por fin se ha pronunciado públicamente respecto al cese de Gerardo Torrado y también ha hablado de la incorporación de emergencia de Jaime Ordiales.

En conferencia de prensa previa al partido de la selección mexicana contra la de Paraguay, Gerardo Tata Martino lamentó "profundamente la partida de Gerardo torrado, me parece muy injusta y si hubiera tenido la posibilidad de hacer algo porque terminara el proceso, lo hubiera hecho. No estuvo a mi alcance, pero lamento profundamente porque merecía terminar este ciclo junto con su gente".

Gerardo el Tata Martino consideró que la decisión de cesar a Gerardo Torrado es desafortunada a unos meses de la Copa del Mundo, y respecto a Jaime Ordiales, a quien conoció como presidente del Querétaro, también señaló que heredó una situación complicada y desfavorable.

"Tengo buen dialogo con Jaime. Lo primero que se me ocurrió decirle es que ni vaya muy bien o vaya muy mal esto, es injusto que se haga cargo de algo que tiene tres años y ocho meses de funcionamiento, él tiene que acompañar algo que puede gustar o no pero ya está funcionando, como hemos funcionado de forma similar en tres años y ocho meses, nadie me ha dicho algo de que tengamos que cambiar, en absoluto. Con cualquiera que hubiera venido, hubiéramos trabajado igual. Es lo que tengo que decir de tantos movimientos sísmicos que hemos tenido”, expresó Gerardo el Tata Martino.