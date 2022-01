Selección Mexicana: Yon de Luisa asegura que la continuidad de Gerardo ‘Tata’ Martino no está garantizada

México se alista para una fecha más de FIFA en la que las Eliminatorias de CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 se perfilan a ser más ríspidas para el equipo de Gerardo “Tata” Martino, quienes no tienen una tarea fácil, ya que no se puede dar el lujo de volver a perder algún encuentro si aspiran afianzar el boleto a la justa mundialista como pasó el año pasado ante Estados Unidos y Canadá.

Pero esto no es lo único que en este momento le quita el sueño a Martino, pues también su permanencia al frente del Tri se tambalea, por lo que no tiene permitido titubear en los encuentros que tiene en puerta ante Jamaica, Costa Rica y Panamá, pues su puesto no está seguro, así lo señaló Yon de Luisa, Presidente de la Federación Mexicana de Futbol, en conferencia de prensa.

"En la vida no hay garantías, aquí hay que salir y trabajar y ganárselo, estoy confiado en el trabajo del Tata, estoy convencido y así lo vamos a seguir apoyando. Esto es futbol y hay partidos mejores que otros y partidos extraordinarios, estamos convencidos de la capacidad de jugadores, cuerpo técnico, lo que veremos es el reflejo del trabajo de estos años y las cosas van a salir muy bien", apuntó De Luisa.

El titular de la Femexfut señaló que espera que el conjunto tricolor haga lo pertinente para conseguir los resultados esperados y no dejar ir las oportunidades que se les presenta, pues desea que no se repita los descalabros que se vivieron ante los canadienses y estadounidenses, pero a pesar de ser cauteloso con su confianza, aun así, está seguro de que el equipo del argentino no tendrá mayor problema para clasificar a la Copa del Mundo.

"Pedir no empobrece, me encantaría pedir tres victorias, la realidad es que, así como la ventana triple de Fecha FIFA de octubre conseguimos siete puntos, si podemos conseguir siete o más estaríamos contentos y bien enfilados a la clasificación, nos faltan cuatro partidos de local, dos de ellos contra rivales directos, Estados Unidos y Panamá, vamos a esperar que jugadores y el Tata hagan su chamba, estoy convencido que vamos a calificar hasta arriba de la tabla", destacó el directivo.