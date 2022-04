Selección Mexicana vs. Argentina: Tecatito Corona pide a sus compañeros que no "les tiemblen las patitas"

La Selección Mexicana tendrá que hacer un papel casi perfecto para poder salir vivo del Grupo C del Mundial de Qatar 2022 y conseguir la clasificación a los Octavos de Final. Polonia, Argentina y Arabia Saudita son los tres rivales que le esperan al equipo dirigido tácticamente por Gerardo Martino. Es un camino muy complicado, pero no imposible. Es por eso que Jesús Manuel Corona, uno de los referentes del plantel, animó a sus compañeros y les realizó un pedido.

Tecatito tiene un gran recorrido en Europa y es capaz de plantarse ante defensores de talla mundial, por lo que no se achica frente a nadie. Y esto es lo que le exige al resto de jugadores del Tri: que tengan mentalidad ganadora y piensen en positivo. En plática exclusiva con TUDN, analizó el duelo ante la Albiceleste de Lionel Messi y compañía, y dejó un claro mensaje a lo Chicharito Hernández.

"Imagínate que le ganemos (a Argentina), que nos lo estamos imaginando, ya lo hemos hablado entre algunos compañeros que hay que seguir soñando, que se puede lograr y sobre todo disfrutarlo. (Pido) Que no te tiemblen las patitas, como decimos, que estemos y juguemos lo que tenemos, estamos ahí cerca de dar el siguiente paso", sostuvo con contundencia el futbolista del Sevilla.

Más adelante, sobre el tridente de ataque que tiene el Tri, apuntó: "Últimamente no hemos estado, los tres juntos (él, Raúl Jiménez e Hirving Lozano) hemos jugado poco, lo que falta es paciencia. Creo mucho que va a funcionar, todos conocemos la capacidad que tienen Raúl y Chucky, es solo paciencia que las cosas van a surgir". En las Eliminatorias no han rendido al máximo nivel, pero aún hay tiempo para que tomen ritmo y den un buen papel en el Mundial.

Su gran objetivo para el Mundial de Qatar 2022

"Sí, sé que no tuve muchos minutos (en Rusia 2018). "Ese (tener revancha en Qatar) fue un reto que me puse hace cuatro años, llegar al cien por ciento, hacerlo de la mejor manera para ser titular, ganarme un lugar, sino se llega a lograr, estaré ahí para ayudar a mis compañeros", sentenció Tecatito Corona. A pesar de que no tuvo grandes actuaciones en los últimos meses con el Tri, el cuerpo técnico confía en su talento y sin dudas será un arma fundamental para el equipo.