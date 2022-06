El tiempo avanza y la selección mexicana bajo el mando del director técnico argentino Gerardo el Tata Martino se prepara para el inicio de su participación en la Copa del Mundo Qatar 2022 contra Polonia con la serie de partidos amistosos que comenzó ante las selecciones de Nigeria, Uruguay y Ecuador.

Otro de esos partidos amistosos de preparación hacia Qatar 2022 que Gerardo el Tata Martino y la selección mexicana ya tienen pactado será contra Paraguay, compromiso agendado para celebrarse el miércoles 31 de agosto en la cancha del estadio Mercedes Benz, en Atlanta, Georgia.

Ese será un partido especial para la selección mexicana masculina ya que, según David Medrano, periodista de TV Azteca en su colaboración para el diario Récord, esa noche estrenará el nuevo uniforme que la empresa proveedora Adidas le ha desarrollado para participar en el Mundial Qatar 2022 como parte del Grupo C.

Sin embargo, el gran estreno no correrá a cargo por parte del Tri de Gerardo el Tata Martino. De acuerdo con la información de David Medrano, "por cuestiones de calendario, será primero la selección femenil la que use por vez primera la nueva camiseta y en agosto en Atlanta será la selección mayor en un partido contra Paraguay" que se jugará sin los futbolistas que militan en Europa por que no es Fecha FIFA.

¿De qué color es el nuevo uniforme de la selección mexicana?

Por lo pronto ya han sido filtradas imágenes de varias versiones del supuesto nuevo uniforme. Lo cierto es que los jerseis negros dejarán de ser utilizados por el Tri. "El color verde regresará a la camiseta de la selección de México como uniforme A, mientras que la B será en color blanco y en esta ocasión no hay camiseta negra contemplada", detalló David Medrano.