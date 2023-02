La tarea de la Dirección Ejecutiva de Selecciones Nacionales de entrevistar a los candidatos al nuevo director técnico de la selección mexicana realizada por Rodrigo Ares de Parga y Jaime Ordiales ya llegó a su fin y ahora ambos canalizaron sus observaciones y conclusiones al Comité de Selecciones Nacionales integrado por cinco dueños de equipos de la Liga MX.

Si bien es necesario tener al nuevo director técnico de la selección mexicana ya definido para que se haga cargo de los partidos de la Liga de Naciones de la Concacaf contra Surinam y Jamaica, los directivos del futbol nacional accederían a la condición que plantearon algunos de los candidatos.

En caso de que el nuevo director técnico fuera Ignacio Ambriz, Guillermo Almada o Diego Cocca se les permitiría terminar el torneo Clausura 2023 de la Liga MX con sus respectivos equipos: Pachuca, Tigres o Toluca; los dos primeros tienen también compromiso en la Liga de Campeones de la Concacaf.

En el caso de Miguel Herrera fuera el elegido no habría problema ya que después de quedar desvinculado de los Tigres al término del torneo Apertura 2022 no tomó equipo para el Clausura 2023; en caso de que no sea el elegido ya próximamente tendría nuevo equipo en la Liga MX.

¿Cuándo podría nombrarse el nuevo DT de la selección mexicana?

Desde el martes por la tarde, la Dirección Ejecutiva de Selecciones Nacionales ha estado en comunicación con el comité de dueños y hay probabilidades de que este jueves 9 de febrero se dé a conocer al nuevo director técnico de la selección mexicana para el proceso rumbo a la Copa del Mundo United 2026.