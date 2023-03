Con la designación del argentino Diego Cocca como nuevo director técnico de la selección mexicana se ha retomado el punto sobre el recambio generacional en el Tri y ese aspecto ha puesto el reflector en dos veteranos del equipo nacional: el portero Guillermo Ochoa y el mediocampista Andrés Guardado.

En el caso deAndrés Guardado, el mediocampista del Betis, ha expresado su decisión de no jugar para la selección mexicana. Ante este determinación, algunos mediocampistas deberían tomar las responsabilidades y el liderazgo que ejercía el Principito; un prospecto es Luis Chávez, jugador del Pachuca.

"Andrés (Guardado) que era la competencia un poco directa, tengo que tomar la responsabilidad o agarrar ese rol que a lo mejor él puede llegar a dejar, aprovechar la oportunidad para poder jugar", dijo Luis Chávez en entrevista para Claro Sports y resaltó que "Con tantos años jugando en Europa a muy alto nivel, igual ya tiene 36 años y sigue queriendo estar en el alto nivel, (Andrés Guardado) es un ejemplo para todos nosotros".

En relación a Guillermo Ochoa quien ha sido criticado por su intención de llegar a la Copa del Mundo de 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, Luis Chávez señaló claramente que "yo creo que la selección necesita jugadores en su mejor momento, si Memo Ochoa tiene 50 años y juega mejor que los demás porteros, pues tiene que jugar, son cosas obvias".

Luis Chávez y el deseo de jugar en Europa

Luego de ser figura de la selección mexicana en la Copa del Mundo Qatar 2022, a sus 27 años Luis Chávez no renuncia a la posibilidad de ir a jugar a Europa: "Ya lo dejé pasar, ya lo superé, pero sí en su momento me sentí un poco triste porque obviamente no llegaron muchas ofertas y esa oferta que llegó pues yo quería tomarla. Al final no se pudo dar, pero me concentré en lo demás para que vuelva llegar en este mercado".