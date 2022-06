En automático tras el anuncio oficial de la FIFA de las 16 sedes para la Copa del Mundo de 2026, y aun con la de Qatar 2022 por llevarse a cabo, se empezó a calcular qué jugadores de la selección mexicana llegarían al Mundial en el que México será organizador por tercera vez en la historia.

Desde la aceptación de la candidatura del Mundial de 2026 Diego Lainez se ha perfilado como un futbolista que será representativo de la selección mexicana; por su lado, Hirving Lozano, quien ya fue figura en la Copa del Mundo Rusia 2018 y se prepara para ser figura de Qatar 2022, llegaría al siguiente Mundial con 30 años de edad.

También llaman la atención los jugadores de la selección mexicana olímpica que ganó la medalla de bronce en Tokio 2020 bajo la dirección técnica de Jaime Lozano quien apuntó que "esta generación que me ha tocado, que es impresionante la cantidad de jugadores que han salido, más los que vienen, para mí esta generación olímpica su mejor momento va a ser el próximo Mundial, no este".

Además del veterano portero Guillermo Ochoa, jugadores como los defensas Erick Aguirre, Jesús Angulo, César Montes, Johan Vásquez, Jorge Sánchez; los mediocampistas Carlos Rodriguez, Luis Romo, Sebastián Córdova y Fernando Beltrán, y los delanteros Uriel Antuna, Alexis Vega, Henry Martín, Diego Lainez y Roberto Alvarado ganaron la medalla de bronce en Tokio 2020 y han participado en el proceso hacia Qatar 2022.

¿Jaime Lozano DT del Tri para 2026?

Sobre la posibilidad de ser el director técnico de la selección mexicana para la Copa del Mundo de 2026, Jaime Lozano dijo para ESPN que "obviamante es algo muy lindo, pero no pienso en ese Mundial, estoy pensando en Necaxa en este momento, no lo pienso, ni en Qatar, soy un tanto obsesivo de mi trabajo. Me absorbe mucho el trabajo que es Necaxa, sí tener sueños, objetivos claros a mediano y largo plazo, pero para alcanzar esos objetivos debo estar bien en el presente".