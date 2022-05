El juego colectivo sigue sin aparecer en la Selección Mexicana, que en condición de local, no pudo pasar del 0-0 frente a Costa Rica, por lo que dejó pasar otra oportunidad de acercarse al Mundial de Qatar 2022. El equipo dirigido por Gerardo Martino atraviesa un difícil momento y la afición comienza a perder la paciencia producto de la irregularidad en los resultados y la falta de ideas para llegar hasta el arco rival.

Aunque las dudas son colectivas y está claro que el Tri atraviesa un delicado momento, algunas individualidades siguen sin brindar buenas sensaciones. Uno de esos casos es el de Rogelio Funes Mori. El delantero argentino naturalizado está siendo el elegido por Martino para suplir la importante baja de Raúl Jiménez, pero de momento no logra convencer con sus actuaciones.

Aunque su nivel con la camiseta de Rayados no da lugar a discusión alguna, con la Selección Mexicana, Rogelio Funes Mori muestra un rendimiento diferente. No sólo se trata de una cuestión goleadora, sino que su participación en el juego colectivo es casi nula. Por este motivo, el atacante ha recibido numerosas críticas, pero Martino lo ha respaldado al darle la titularidad en los últimos encuentros.

Después de una magra actuación ante Jamaica, donde su relevo, Henry Martín, lo reemplazó y marcó el gol del empate, Rogelio Funes Mori no pudo mejorar su prestación frente a Costa Rica. El Mellizo marcó, pero su tanto fue anulado por posición adelantada, y sus estadísticas individuales reflejan mucho de la incomodidad que siente dentro del campo: en 62 minutos, registró un solo remate, el cual fue bloqueado; completó apenas cinco pases, no realizó regates ni ganó ninguno de los cuatro duelos que disputó. Además, cometió tres faltas, pero no recibió ninguna.

Esta vez, Henry Martín no fue solución

Costa Rica replegó sus líneas con el objetivo de cuidar el cero en su arco, y lo hizo de buena manera. Tal es así que el otro centrodelantero mexicano, Henry Martín, apenas tocó cuatro veces la pelota y completó un solo pase. En sus otras intervenciones, registró dos pérdidas y cometió una falta. El equipo no crea ocasiones de calidad y los jugadores de ataque quedan expuestos.