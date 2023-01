En el proceso previo a la definición oficial de los candidatos para elegir el nuevo director técnico de la selección mexicana para el proceso de trabajo rumbo a la Copa del Mundo United 2026, Miguel Herrera es uno de los prospectos y tal vez el que más ha expresado su deseo de tomar el cargo.

Miguel Herrera se encuentra actualmente sin equipo luego de cuatro torneos con Tigres en los que no pudo ganar títulos; tras el torneo Apertura 2022 fue destituido de la dirección técnica del equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León tras provocar una polémica por declarar que el plantel estaba viejo.

Durante su gestión como director técnico de los Tigres, Miguel Herrera tuvo un desencuentro con el mediocampista brasileño Rafael Carioca quien perdió protagonismo durante el torneo Apertura 2022. El jugador sudamericano habló de la posibilidad de que Miguel Herrera sea el nuevo director técnico de la selección mexicana.

"La verdad no sé, yo soy brasileño, no es un tema que tengo en mi cabeza, no sé quiénes son los candidatos, vi la noticia que puede ser Miguel (Herrera), (Ricardo) Tuca (Ferretti), (Guillermo) Almada, no tengo mucho que hablar sobre eso. A Miguel le deseo suerte, que Dios lo bendiga, la gente de la selección mexicana son muy capaces de elegir un entrenador", dijo Rafael Carioca quien sí se animó a mencionar a su favorito para el Tri: "Tuca, Tuca, Tuca".

Rafael Carioca con Diego Cocca

En el torneo Clausura 2023, Rafael Carioca ha sido titular con los Tigres del director técnico argentino Diego Cocca, y se encuentra cómodo: "Tengo mi manera de jugar, personalmente me gusta la posesión, ya hoy no sirve solamente la posesión, hay que correr, juntar las dos cosas, Diego habló conmigo, me dijo que iba a ser importante, que contaba conmigo, qué bueno que empecé a jugar, agarré confianza. La forma de jugar está ayudando, porque no tenemos una formación, en los partidos podemos hacer tres o cuatro formaciones con los mismos jugadores".