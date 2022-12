Para nadie es un secreto que en los aficionados mexicanos, uno de los futbolistas extranjeros más queridos ha sido Pelé, legendario delantero brasileño que perdió la vida este jueves 29 de diciembre junto a su familia y amigos.

La muerte de O Rei duele por ser el adiós de uno de los jugadores más grandes de la historia, con un increíble carisma que traspasó fronteras y lo hizo ganarse el respeto y admiración de todos los amantes al deporte.

En cualquier cantidad de ocasiones Pelé visitó México o estuvo involucrado con el balompié nacional, formándose una relación de cariño que estuvo cerca de romperse luego de un tenso partido, aunque quedando aclarado rápidamente.

La Selección mexicana conquistó una de sus mayores proezas en Londres 2012, cuando le ganó la medalla de oro precisamente a Brasil. En esa ocasión, Arantes do Nascimento se ganó muchas críticas por un tweet posterior a ese partido: "El futbol es una caja de sorpresas y algunas veces el mejor equipo no es el que gana".

Unos meses después salió a aclarar sus palabras en entrevista con José Ramón Fernández: "La confusión que tuvimos en los Olímpicos, como yo estaba de chiste, antes que Brasil no ha ganado un olímpico porque yo nunca jugué, porque los profesionales no podían jugar y es la única medalla que Brasil no tiene. No se olviden, mexicanos, de la misma manera en que trataron a los brasileños con amor y cariño será la misma en que los trataremos en año y medio en Brasil", dijo en el lejano 2012.