La tan ansiada segunda reunión entre Gerardo “Tata” Martino y el atacante mexicano Javier “Chicharito” Hernández por fin se habría dado, pero los resultados no habrían sido los deseados para el futbolista de Los Ángeles Galaxy, quien, a pesar de intentarlo, no llegó a buen puerto con el entrenador de la Selección Mexicana, quien le habría cerrado de manera definitiva las puertas del conjunto azteca para el Mundial de Qatar 2022.

Con información de ESPN, se dio a conocer que el oriundo de Guadalajara, Jalisco se habría disculpado por fin de sus indisciplinas que datan de 2018 y 2019, lo que lo llevó a no volver a ser considerado por el entrenador sudamericano, pero a pesar de su supuesto arrepentimiento, el polémico timonel no cambió su postura acerca de no convocarlo con el conjunto azteca para la próxima justa mundialista.

Dicho medio señaló que esta reunión se dio hace tan sólo unos días vía telefónica donde platicaron de una posibilidad para volver a vestir los colores del Tri, pero Martino habría sido muy claro con el futbolista, pues le externó que perdonaba cualquiera de sus faltas del pasado y para él era borrón y cuenta nueva, pero eso no evitó que fuera sincero con él y le revelara que ya tenía definidos sus delanteros para el Mundial.

Ante esto, el “Tata” habría sido claro y directo diciéndole que no hay espacio para él en el combinado mexicano. Siendo los nombres de Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori y Santiago Giménez los seleccionados por el sudamericano para comandar el ataque mexicano en el Mundial de Qatar 2022 y en caso de haber alguna baja de último minuto, Henry Martín sería el otro nombre listo para subirse al avión hacia territorio asiático.

Tan sólo quedan cuatro meses para que inicie la Copa del Mundo 2022, y los lugares en el equipo mexicano cada vez son más codiciados y a su vez son muy pocos los lugares que Gerardo Martino tiene disponibles en su lista. Los próximos duelos amistosos de México en agosto ante Paraguay definirán los últimos lugares, y Hernández no estaría contemplado para esta convocatoria, por lo que deberá ver la competencia desde casa.