Gerardo Martino no dudó en responder a las últimas declaraciones de Carlos Vela, quien había desmentido todo tipo de acercamiento del seleccionado mexicano con él con vistas al Mundial de Qatar.

La coronación de Carlos Vela como campeón de la MLS con Los Angeles FC volvió a poner su nombre en torno al seleccionado mexicano y a encender una vieja discusión sobre por qué no había estado considerado por Gerardo Tata Martino entre los futbolistas elegibles para disputar el Mundial de Qatar 2022.

Recientemente, el futbolista desmintió cualquier tipo de acercamiento desde El Tri para limar asperezas y allanar el camino para su regreso, algo que al entrenador no parece haberle caído nada bien, pues entiende que desde su cuerpo técnico no tienen por qué intentar convencer a un futbolista de representar a la selección de su país.

“Cuando uno es entrenador de selección, ¿hay que convencer al jugador para venir? El convencimiento es cuando tenemos un problema personal. Me tengo que sentar, porque no puedo permitirme que un jugador esté y tengo que sentarme o con el director deportivo o presidente, pero cuando eso no sucede pues no”, explicó el Tata.

“No me aparto de ser argentino. A la selección hay que venir. Luis Romo lesionado me dijo que quería venir y eso es lo que valoro mucho. Aquí no hay lugar para convencer a futbolistas. Valoro de Carlos lo claro y contundente que es, pero es un tema que está definido desde 2019″, agregó para dar por finalizado el tema Vela.

Vela había lanzado un dardo a Martino por el caso Héctor Herrera

Después que Gerardo Martino opinara que era un desperdicio que Héctor Herrera no continuara en el futbol español y pasara a la MLS, Carlos Vela, quien viene de coronarse campeón en esa liga, recogió el guante y apuntó sutilmente contra el entrenador. "Si fuera entrenador quisiera lo mismo, pero no por eso Héctor Herrera hizo mal. Decidió lo que creyó mejor para su carrera, su familia y es respetable. Hay que aplaudir, porque si le hace feliz, pues qué bien por él", había señalado.