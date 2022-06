La llegada de Héctor Herrera al Houston Dynamo ha sido motivo de señalamientos contra el mediocampista, pues hay quienes consideran que esto representa un retroceso en su carrera y un impedimento para estar en óptimas condiciones para el Mundial Qatar 2022. Sin embargo, el futbolista de la Selección Mexicana tiene una perspectiva muy diferente.

+EN VIVO: VER AQUÍ - MÉXICO VS ECUADOR

Y es que Héctor Miguel sostiene que la regularidad es un aspecto fundamental para recuperar el ritmo de competición, algo que no tenía en el Atlético de Madrid. El mexicano fue perdiendo su lugar en el Colchonero y cada vez era menos tomado en cuenta por Diego Simeone, quien tenía a disposición otros elementos a los que le dio más minutos en la temporada.

"Lo positivo es que voy a llegar a un equipo donde tendré mucha actividad y llegar con mejor ritmo al Mundial y es un buen reto para mí y para lo que sigue después del Mundial y hay que trabajar bastante", comentó Herrera en la conferencia de prensa previa al amistoso contra Ecuador, en el marco de la gira de la Selección Mexicana por Estados Unidos.

Luego de no tener actividad contra Nigeria y disputar el segundo tiempo ante Uruguay, Herrera seguramente será parte del once inicial en el partido frente al seleccionado ecuatoriano. La idea de Gerardo Martino es darle la mayor cantidad de minutos para que luego pueda ir de vaciones y tener el descanso necesario antes de reportar con el Houston Dynamo.

¿Cómo ve Herrera al Tri?

El mediocampista considera que el Tri debe mejorar detalles puntuales del juego, luego de la derrota contra Uruguay. En respuesta a la pregunta de Bolavip México, Herrera aseguró que la Selección Mexicana no debe ser tan noble en el campo de juego y afrontar los partidos con mayor inteligencia.

"Uruguay tenía muy claro a qué jugaba, cortaban todas nuestras jugadas, hacían faltas que acababa con el ritmo del partido, los ataques, creo que nosotros en ese aspecto somos muy nobles. No me refiero a pegar patadas sino a hacer faltas tácticas o que nos puedan ayuda a terminar en gol. No sé si es ser más rudos, pero sí ser más mañosos, yo le llamaría tener más experiencia, creo que somos muy nobles a la hora de jugar y proponer el juego".