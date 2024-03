El ciclo del Tata Martino ya es historia en la Selección Mexicana desde hace tiempo. Luego de su mala experiencia con el Tri, ahora el entrenador argentino es el técnico de Inter Miami y dirige a Lionel Messi y Luis Suárez, entre otros.

Sin embargo, este martes volvió a entrar en la discusión el paso del Tata Martino con México por una sorprendente revelación que hizo Edson Álvarez sobre el partido contra Argentina.

La revelación de Edson Álvarez sobre el Tata Martino

En una entrevista con Burro Van Rankin, el centrocampista confesó una historia desconocida acerca del Tata Martino: “Yo tenía una gran relación con el Tata. Venía conmigo y hablábamos mucho de futbol. A él le gustaba mucho el sistema del Ajax. Compartiamos muchas cosas”, comenzó relatando Edson Álvarez.

“Entonces llega el mundial y obviamente yo no me sentía un titular indiscutible, pero sentía que tenía muchas posibilidades de jugar. Hasta el partido de Polonia todo iba bien, como siempre”, prosiguió el futbolista del West Ham en su relato.

“Pero luego llega el partido de Argentina y de repente me convertí en un extraño para el Tata Martino, como si nunca me hubiera visto jugar. No inicié ni jugué en ese juego”, reveló Edson Álvarez sobre la decisión del Tata Martino en ese encuentro.

Finalmente, tras la confesión de Edson Álvarez, Burro Van Rankin dijo: “Yo sí me atrevo a decirlo. Es un misterio. El pinche Tata vendió ese partido. Por qué no exhibió a su pinche delantero (por Rogelio Funes Mori), por qué no lo metió como titular”, expresó el comunicador.

Edson Álvarez no contestó nada a esos dichos de Burro Van Rankin, pero sí se echó una carcajada de risa luego de haber revelado una historia sobre el trato que recibió del Tata Martino en el Mundial de Qatar.