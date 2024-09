Vinicius Jr. es uno de los máximos impulsores de la lucha contra el racismo en la actualidad. Tal es así que, en muchas de sus declaraciones, el brasileño expresa su descontento ante esta habitual situación, y ha propuesto importantes medidas para enfrentar esta problemática. Sin embargo, Daniel Carvajal no está del todo de acuerdo con él.

La advertencia de Vinicius Jr. rumbo al Mundial 2030

Recientemente, Vini brindó una entrevista en la que se atrevió a proponer un posible cambio de sede: “Espero que España pueda evolucionar y entender lo serio que es insultar a una persona por el color de su piel. Hasta 2030 tenemos un margen muy grande para la evolución. Pero si las cosas no progresan hasta 2030, creo que el Mundial necesita cambiar su ubicación”.

Daniel Carvajal confronta a Vinicius Jr. por sus dichos

En rueda de prensa, el capitán del Real Madrid se expresó acerca de estas declaraciones de su compañero de equipo. “Nosotros vamos en contra de cualquier situación de racismo en los estadios. Sé lo que sufre Vini y le apoyamos internamente como públicamente”, comentó en primer lugar.

A continuación, el defensa continuó con su defensa: “Creo que La Liga está mejorando, se están elaborando protocolos contra el racismo para que esa gente energúmena que va a los estadios a insultar no puedan volver a acceder a eventos deportivos”. Sin embargo, posteriormente llegó el desacuerdo.

“Más allá de ese pequeño grupo de personas, que habría que erradicarlas del mundo del futbol, no considero que España no merezca celebrar el Mundial. España es un país con una diversidad cultural altísima. No hay que poner en duda que para nada España sea un país racista, viven muchísimas culturas en nuestro país. España no es para nada un país racista”, sentenció Dani.

De esta forma, el futbolista español defiende a Vinicius Jr. en su lucha contra el racismo, aunque también lo hace con España. Mientras tanto, la Copa del Mundo continúa su preparación rumbo a 2026, y quienes serán principales protagonistas ya están dando sus opiniones sobre el tema.

