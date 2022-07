Tras la dura derrota que sufrió la Selección de México femenil en el inicio del Pre-Mundial ante Jamaica, Kenti Roble dejó un mensaje para motivar a todo el grupo a no rendirse.

Kenti Robles, la futbolista de mayor experiencia y trayectoria que tiene el seleccionado femenil de México, integrante actualmente de las filas del Real Madrid, no ocultó su frustración por la derrota en el inicio del Pre-Mundial de la Concacaf ante Jamaica, pero dejó un mensaje buscando motivar al grupo para no bajar los brazos.

"No era el resultado que esperábamos, quien tire la toalla que se baje de este barco, yo confío plenamente en lo que hemos trabajado, en este grupo, nos quedan todavía dos partidos y los vamos a pelear hasta el último momento", expresó una vez finalizado el encuentro ante los medios de prensa.

La primera oportunidad que tendrá México para redimirse, más bien una obligación si no quiere despedirse demasiado rápido del sueño de dar el presente en la Copa del Mundo que se disputará el año próximo en Australia y Nueva Zelanda, será este jueves ante Haiti, que cayó 3-0 ante Estados Unidos. Luego, deberá vérselas con las tetracampeonas mundiales, el lunes 11.

"Tenemos que seguir trabajando y creciendo. Llevamos poco tiempo con Mónica (Vergara), tenemos mucho por mejorar, por trabajar. Está claro que en estas Eliminatorias los errores se pagan. Quien quiera tirar la toalla, que la tire", señaló la defensora que también tuvo paso por Atlético Madrid, Espanyol y Barcelona.

Jacqueline Ovalle acusó el cachetazo

La futbolista de Tigres Femenil Jacqueline Ovalle también se mostró decepcionada por la actuación del equipo en la derrota 1-0 ante Jamaica. "No hay que bajar los brazos, aquí se va a demostrar de que estamos hechas, hoy fue como impotencia... Esto fue una cachetada, es algo de lo que hay que despertar, ya estamos en la competencia, esto no es México, estoy convencida que esto no es México", dijo convencida de que el equipo puede dar mucho más de lo que dio.