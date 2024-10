México Femenil no solo venció a Venezuela sino que de paso, se empoderó frente a sus críticos, a los prejuicios y sobre todo, ante el miedo.

De esta formal la invaluable victoria de hoy de México Femenil ante Venezuela no es solo un número en una estadística, sino un recordatorio de que los fantasmas del pasado, deben quedarse donde están .

Y no nos referimos solamente a las mujeres y niñas que fueron al estadio a acompañar a las jugadoras, sino también a las que pudieron ver el partido que fue transmitido vía streaming.

Pero la victoria principal de este día no estuvo en el estadio, o sobre los miedos que se vencieron, y tampoco en esa confianza en sí mismas que recuperaron las jugadoras. No. La victoria estuvo en un lugar muy lejano al estadio .

Houston Dash vs. México Femenil VIVO por un amistoso: hora, dónde verlo y formaciones

Y si bien esto parece algo muy lejano en nuestros días, no hay que olvidar que los medios masivos de comunicación todavía no le brindan el mismo seguimiento al Tri Femenil , que al varonil .

¿Va por TV abierta? Dónde ver EN VIVO México vs. Brasil por la Copa Oro Femenil 2024

Jugadoras como Yolanda Ramírez, Elvira Aracén o Irma Chávez, no solo amaban el balompié , sino que para practicarlo, se tuvieron que enfrentar a sus familias, amigos, vecinos, parejas, hijos, esposos y hasta a sus padres.

Y justo el tema del disfrute es algo importantísimo puesto que si revisamos el pasado de la Selección Femenil Mexicana , podremos ver que en sus inicios, las jugadoras no tenían permitido disfrutar del futbol.

Juega la Selección Femenil: Las alineaciones de México vs. Venezuela por el amistoso internacional

Y es que no se puede negar que si a los varones se les señala luego de un fracaso en el futbol, en el caso de las mujeres los señalamientos suelen ser más duros , sobre todo por el tema del género.

¿Por qué esto es importante? Porque luego de sus recientes derrotas, varios medios de comunicación no paraban de señalar el fracaso del combinado nacional una y otra vez .

Soy Walter Estrella y llevo más de 14 años como periodista, en los que me he apasionado del deporte femenil. Pues es un sector que debería ser visibilizado y reconocido por las grandes hazañas que han hecho las mujeres a lo largo de la historia. Y en México no es la excepción, pues contamos con destacadas deportistas que tienen grandes historias y vivencias de superación, así como resiliencia, que deben exponerse para inspirar a otras.