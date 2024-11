Kenti Robles, que ahora juega en la Liga MX, no solo superó la barreras de género, sino que también superó a Hugo Sánchez.

Esta oportunidad le surgió cuando se fue a vivir a España a los 14 años cuando el club R. C. D. Espanyol , en donde fue escalando hasta llegar al primer equipo, al cual ayudó a ganar la Copa de la Reina.

Sin embargo la primera lucha de Kenti fue precisamente la de no contar con su padre biológic o, una ausencia que si a un varón futbolista le puede afectar, en una mujer futbolista puede generar el mismo efecto.

Kenti Robles , jugadora del Pachuca de la Liga MX Femenil puede celebrar no solo que superó a las barreras de género, sino que también superó a Hugo Sánchez en un ámbito en el que el Pentapichichi, parecía imbatible.

