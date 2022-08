Desde su debut en la Liga MX, el 11 de agosto de 2015, Víctor el Pocho Guzmán, mediocampista de los Tuzos del Pachuca, ha jugado sies partidos con la selección mexicana, los primeros cinco fueron en 2018 con Ricardo el Tuca Ferretti como director técnico y sólo uno con Gerardo el Tata Martino.

Víctor el Pocho Guzmán sólo jugó bajo el mando de Gerardo el Tata Martino un partido amistoso contra Paraguay, el 27 de marzo de 2019, y desde entonces no volvió a aparecer con la selección mexicana, a pesar de sus destacadas participaciones con el Pachuca en la Liga MX.

En el único llamado que Víctor el Pocho Guzmán tuvo de Gerardo Martino, el Tata le dijo que jugaba sin intensidad. "Eso fue en la primera convocatoria con él, eso me dijo", comentó el mediocampista del Pachuca, pero nunca tuvo un argumento sólido de parte del cuerpo técnico de la selección mexicana para que le hicieran saber porque no era convocado. "No me explicaron nunca, nunca tuve una plática".

El partido contra Paraguay de este 31 de agosto de 2022 era la ocasión ideal para el regreso de Víctor el Pocho Guzmán quien siguió siendo ignorado por Gerardo el Tata Martino al igual que a otros dos jugadores de buen momento: "No me sorprendió no ver mi nombre, porque desde el principio y desde el torneo anterior se miraba que por más que uno esté bien físicamente y esté marcando goles, poniendo asistencias, no iba a pasar. Se miraba una injusticia de que estuvieras en buen momento y no fuera convocado ni para amistosos".

Para este partido, Gerardo Tata Martino llamó a tres jugadores del Pachuca: el defensa Kevin Álvarez y los mediocampistas Luis Chávez y Érick Sánchez. Y Víctor Guzmán ha renunciado ya a toda posibilidad de ir al Mundial Qatar 2022: "Estos partidos eran para demostrar, para darse a notar, pero vemos lo que sucede, no estoy y no está en nosotros. El Mundial se ve un poco lejos, los compañeros están en buen nivel y sólo queda apoyar, como todo buen mexicano desearles lo mejor".