Si bien aún restan partidos para el final del calendario del presente año, la Selección Mexicana ya mira de reojo los partidos del año próximo. Valencia y Estados Unidos son los rivales de la Fecha FIFA de octubre y aún resta confirmarse los partidos de noviembre.

Pese a ello, acorde a la información del periodista Gibrán Araige, el Tri ya tiene rival para el 2025, más precisamente en enero, cuando no hay Fecha FIFA, por lo que el amistoso no será oficial para el ente madre, tal como pasa con el encuentro ante el Che por no ser un combinado nacional.

Talleres jugó los octavos de final de la Copa Libertadores en 2024. [Foto IMAGO]

Según el comunicador, Talleres de Córdoba, club argentino, será el siguiente contendiente para México. Aunque aquí, a diferencia al partido contra Valencia, ese partido lo jugarán solo futbolistas que se desempeñen en la Liga MX, por lo que no habrá lugar para los usuales convocados.

El entrenador Javier Aguirre y su asistente Rafael Márquez buscan sumar caras nuevas a la estructura del equipo y probarán variantes del futbol local para ellos. Además del partido con la T, se buscará jugar un partido más en el mismo mes de enero.

Talleres, con estrechos lazos con México

El hilo conductor entre el equipo argentino y la nación mexicana es, ni más ni menos que el empresario Andrés Fassi. Quien fuera parte del Grupo Pachuca por 30 años, es el actual presidente de la T pero también de Juárez, equipo que milita actualmente la Liga MX.

