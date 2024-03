Mañana puede ser una jornada inolvidable para Jaime Lozano en su corto paso por la Selección Mexicana. El entrenador del equipo nacional está a un paso de conseguir su segundo título al frente del seleccionado, pero aún hay dudas con su proceso.

Desde que asumió como director técnico nacional, Jaime Lozano siempre ha sido cuestionado y mirado de reojo por algunos aficionados que no se sienten convencidos por su trabajo. El entrenador se refirió a esa situación y destacó que eso no le parece justo.

Jimmy Lozano destacó que esos cuestionamientos no lo incomoda aunque él no comparte ese razonamiento. “Yo creo que es un tema que hemos generado entre todos, no lo comparto pero es una realidad. Siempre he pensado que los procesos te llevan a un mejor lugar que buscar un resultado”.

En cuanto a su futuro, se ha puesto en cuestión su continuidad de no lograr un resultado positivo ante Estados Unidos en la final de la Nations League. Lozano siente que ese razonamiento no es justo y que más allá del resultado final, él tiene el respaldo de los directivos y los jugadores.

Jimmy Lozano va por su segundo título con México

Parece increíble que en menos de un año un entrenador que está a punto de conseguir un segundo título internacional siga estando cuestionado. Jaime Lozano entiende que esa es la realidad que le toca afrontar, pero más allá de eso, siente que esta es la mejor experiencia de su carrera como DT.

Más allá de lo que suceda este domingo, Jimmy Lozano destaca que lo más importante es llegar en plenitud al Mundial. “No porque ganes uno o dos torneos, quiere decir que eres el mejor técnico de la historia de tu país, ni que tus cosas van a salir en el torneo más importante que es el Mundial”.

¿Cuándo juega México vs. Estados Unidos?

México está ante la gran revancha, este domingo a las 19:15 horas se enfrenta a Estados Unidos por la final de la Nations League 2024. El AT&T Stadium será el escenario del clásico de la Concacaf. El equipo norteamericano ha ganado las últimas dos ediciones de esta competencia.