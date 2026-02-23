La Selección Mexicana ya está lista para su partido amistoso ante Islandia, pero una noticia sorprende a unos días de este enfrentamiento. De acuerdo con el periodista especializado en fichajes de España, Matteo Moretto, uno de los elementos del Tricolor estaría apuntando para irse al Mallorca de LaLiga en España.

Y es que hay que recordar que si algo liga al conjunto mexicano con el equipo español es sin duda, Javier Aguirre, que ya en el pasado logró salvar del descenso al conjunto, por lo que ahora podría perder una pieza muy importante en su esquema para que este elemento salga con dirección inmediata a la escuadra y volverla a salvar.

¿Quién se va de Selección Mexicana al Mallorca?

La fuente revela que se trata de Toni Amor, quien actualmente es el auxiliar técnico del “Vasco” en la Selección Mexicana y que en su momento, también se mantuvo como asistente estando en el Mallorca. Ante la responsabilidad que tiene Javier en el banquillo del Tricolor cerca del Mundial 2026, no podría tomar las riendas.

Es por ello que están buscando esta segunda opción dentro de la plantilla con la idea de que pueda darle una nueva oportunidad al conjunto de Mallorca y salga una vez más de la zona de descenso. Y es que por ahora, el equipo está ocupando el lugar número 18 de la tabla con apenas 24 puntos y pelea con otros cuatro clubes esa posición.

Por encima de ellos están Elche, Valencia, Rayo Vallecano y Alavés, que son los que peligran en descender, sólo sobrepasan al Real Oviedo y al Levante. Ahora buscan recuperar su jerarquía con “la mano derecha” de Aguirre, que en 2019 tomaron las riendas del Leganés y de ahí pasaron por Rayados, Mallorca y Selección Mexicana, siendo esta la última etapa juntos si se da la oportunidad.

