Nicolás Larcamón advirtió a Javier Aguirre sobre Charly Rodríguez: “Sería injusto que…”

Cruz Azul obtuvo un triunfazo este sábado al convertirse en el primer equipo en derrotar a Chivas en el Clausura 2026. El Rebaño venía de seis victorias consecutivas y La Máquina le ganó por 2-1 gracias a los goles de Gabriel Fernández y de Charly Rodríguez.

El centrocampista mexicano hizo el gol del triunfo y redondeó un gran partido en general. Es por eso que luego Nicolás Larcamón en la conferencia de prensa llenó de elogios a Charly Rodríguez y lo ‘advirtió’ a Javier Aguirre de cara al Mundial 2026.

Nicolás Larcamón halagó a Charly Rodríguez

“Obviamente con el respeto que merece el ‘Vasco’, y jamás me voy a entrometer en sus labores o planes, si yo hablo de Charly, hablo de un jugador brillante, pero no brillante por el gol que hizo hoy sino por lo que viene haciendo hace tres temporadas”, comenzó diciendo el entrenador de Cruz Azul.

“Si no es el mejor, sí es uno de los tres mejores volantes de México. Sí, no tiene tatuajes, no es muy estrafalario, no vende ese personaje para que hablen mucho más de él, pero es un jugador colectivo, integral, con los recorridos defensivos, inteligente como pocos, con llegadas y gol”, agregó Nicolás Larcamón.

El técnico argentino reiteró que sería injusto que Charly Rodríguez no juegue el Mundial con México: “No sé cuáles son los planes de la Selección, no sé cuáles son los planes de Javier (Aguirre). Lo respeto muchísimo, es una referencia. Pero sí que para mí sería injusto e ilógico que Charly no esté en esa convocatoria repito, por lo que ha hecho en los últimos dos años como baluarte de uno de los equipos más importantes de México”.

Por lo pronto el futbolista de Cruz Azul forma parte de la convocatoria del Tri para el amistoso de este miércoles frente a Islandia. Luego habrá que esperar a la nómina de la Fecha FIFA de marzo para ver si su nombre aparece nuevamente de cara a los partidos frente a Portugal y Bélgica porque esa es la lista que confirmará prácticamente los futbolistas del Mundial.

En síntesis