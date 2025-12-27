Es tendencia:
Javier Aguirre es incluido dentro del Top 10 de los mejores entrenadores del 2025 según prestigioso Ranking

El director técnico mexicano fue posicionado entre los mejores entrenadores del mundo según la IFFHS.

Por Agustín Zabaleta

Javier Aguirre fue posicionado entre los mejores entrenadores del mundo
© Getty ImagesJavier Aguirre fue posicionado entre los mejores entrenadores del mundo

El 2025 llegó a su fin y prácticamente todas las ligas del mundo tuvieron su final o entraron en un pequeño parate por las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Apenas un puñado de países continúan con actividad incluso entre las festividades y el inicio del año próximo.

Un apartado importante también son las selecciones nacionales, cuya última ventana internacional se dio en el mes de noviembre con la Fecha FIFA, donde la mayoría disputó dos partidos por diferentes cuestiones, ya sea por partidos oficiales o amistosos.

Ahora, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), una organización especializada en la medición del rendimiento de los equipos alrededor del mundo, elaboró un listado de los mejores técnicos de Selecciones Nacionales.

Javier Aguirre estuvo presente en el sorteo de los grupos del Mundial 2026. [Foto: Getty Images]

Y uno de los que aparece allí es Javier Aguirre, estratega de la Selección Mexicana, posicionado en el 10° lugar, cerrando el prestigioso listado. El listado lo encabeza Luis de la Fuente, director técnico de España. Roberto Martínez, de Portugal, y Lionel Scaloni, de Argentina, completan el podio.

Más allá de no disputar Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo o mostrar un gran nivel en los amistosos, el Vasco tiene en su haber la conquista de dos títulos importantes: la Copa Oro 2025 y la CONCACAF Nations League 2024-25, ganadas ante Estados Unidos y Panamá, respectivamente.

Top 10 de los mejores entrenadores del 2025

  1. Luis de la Fuente – España
  2. Roberto Martínez – Portugal
  3. Lionel Scaloni – Argentina
  4. Stale Solbakken – Noruega
  5. Thomas Tuchel – Inglaterra
  6. Didier Deschamps – Francia
  7. Walid Regragui – Marruecos
  8. Timur Kapadze – Uzbekistán
  9. Nestor Lorenzo – Colombia
  10. Javier Aguirre – México
En síntesis

  • Javier Aguirre fue elegido el décimo mejor entrenador de selecciones nacionales del 2025.
  • La IFFHS posicionó a Luis de la Fuente (España) como el líder del ranking mundial.
  • El estratega de la Selección Mexicana comparte el Top 10 con figuras como Lionel Scaloni.
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
