El 2025 llegó a su fin y prácticamente todas las ligas del mundo tuvieron su final o entraron en un pequeño parate por las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Apenas un puñado de países continúan con actividad incluso entre las festividades y el inicio del año próximo.

Un apartado importante también son las selecciones nacionales, cuya última ventana internacional se dio en el mes de noviembre con la Fecha FIFA, donde la mayoría disputó dos partidos por diferentes cuestiones, ya sea por partidos oficiales o amistosos.

Ahora, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), una organización especializada en la medición del rendimiento de los equipos alrededor del mundo, elaboró un listado de los mejores técnicos de Selecciones Nacionales.

Javier Aguirre estuvo presente en el sorteo de los grupos del Mundial 2026. [Foto: Getty Images]

Y uno de los que aparece allí es Javier Aguirre, estratega de la Selección Mexicana, posicionado en el 10° lugar, cerrando el prestigioso listado. El listado lo encabeza Luis de la Fuente, director técnico de España. Roberto Martínez, de Portugal, y Lionel Scaloni, de Argentina, completan el podio.

Más allá de no disputar Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo o mostrar un gran nivel en los amistosos, el Vasco tiene en su haber la conquista de dos títulos importantes: la Copa Oro 2025 y la CONCACAF Nations League 2024-25, ganadas ante Estados Unidos y Panamá, respectivamente.

Top 10 de los mejores entrenadores del 2025

Luis de la Fuente – España Roberto Martínez – Portugal Lionel Scaloni – Argentina Stale Solbakken – Noruega Thomas Tuchel – Inglaterra Didier Deschamps – Francia Walid Regragui – Marruecos Timur Kapadze – Uzbekistán Nestor Lorenzo – Colombia Javier Aguirre – México

