Raúl Jiménez ha sido uno de los jugadores mexicanos que más han impactado como seleccionado nacional. Recientemente se ha convertido en el delantero que más ha destacado en la última era de futbolistas y su más reciente competencia es Javier Hernández a quien está cerca de alcanzar tanto en el Tricolor como en tantos en Europa.

Publicidad

Publicidad

Hay que recordar que el exjugador de las Chivas tuvo un paso por el Real Madrid y el Manchester United, equipos en los que destacó de gran manera. Es por eso que en sus mejores momentos hizo goles en cada uno de los partidos que disputaba, es por esta razón que después de la lesión que tuvo el canterano americanista continuó el tema del goleo.

¿Cuántos goles le faltan a Raúl Jiménez?

Fue así que este sábado que se disputó el duelo entre el West Ham vs el Fulham, el mexicano se hizo presente en el marcador con una única anotación que le dio la victoria a la escuadra y que además le ayudó para sumar a su cuenta personal un gol más, por lo que ahora llegó a 115 tantos en clubes del Viejo Continente acercándose a su rival.

De acuerdo con el listado se encuentra más cerca de Chicharito, rebasando ya a Carlos Vela (89). Son 127 tantos los que suma el exjugador rojiblanco, por lo que sólo le hacen falta 12 anotaciones para que pueda empatarlo en la misma marca y 13 para poder rebasarlo, aunque el primer lugar ese sí está complicado de poder superar.

Publicidad

Publicidad

Se trata de Hugo Sánchez, el Pentapichichi estuvo también en el Real Madrid, pero su historia parece imborrable, ya que contabiliza en Europa un total de 313 anotaciones, por lo que está a 198 goles de poder alcanzarlo, con su carrera allá no se ve probable que pueda superarlo, puesto que es una marca que en realidad impacta.

ver también La mega alineación que tendrá el América si contrata a Raúl Jiménez y Adama Traoré

En síntesis