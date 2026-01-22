Es tendencia:
La afición liquidó a la Selección Mexicana pese al 1-0 ante Panamá: “¿Por esta cosa suspendieron la liga?”

La afición del Tri explotó contra el equipo pese a la victoria 1-0 ante los Canaleros con un gol en contra a último minuto.

Por Agustín Zabaleta

En el marco de un amistoso internacional, México derrotó 1-0 a Panamá en condición de visitante en el Estadio Rommel Fernández de Ciudad de Panamá con una anotación en contra de Richard Peralta en contra a los 93 minutos de partido cuando todo conducía al 0-0 cantado.

Pese a que le equipo conducido por Javier Aguirre cortó una racha de  6 duelos consecutivos sin ganar en amistosos luego de lo que fue la consagración en la Copa Oro 2025. Fueron 4 empates y 2 derrotas hasta esta victoria que, en el análisis, poco deja por lo que fue el trámite del compromiso.

La afición no perdonó al equipo pese a la victoria y fue muy crítica en los comentarios en redes sociales, sobre todo en ‘X’, ex Twitter. Los seguidores del equipo se descargaron y mostraron su preocupación de cara al inicio de la Copa del Mundo 2026 en unos meses.

Tuvo que haber autogol para salvar este pedo jajajaja“, “Váyanse alv, se ve muy prometedor el futuro del fútbol mexicano, por esta cosa suspendieron la liga?? Prefiero ver un Juárez vs mazatlán“, “Terrible selección. Esperemos no hacer el ridículo en el mundial. La victoria no dice nada“, fueron algunos de los comentarios que se vieron.

Muchos señalaron que solo se ganó con un gol en contra: “Solo así ganan, con auto gol“, “Que perra vergüenza, perra vergüenza ganar con un autogol y más perra vergüenza que lo festejen“, “Ganas con un autogol nmms“.

México 1-0 Panamá: resumen, gol y lo más destacado del amistoso internacional 2026

En síntesis

  • La Selección Mexicana venció 1-0 a Panamá con un autogol de Richard Peralta al minuto 93.
  • El equipo de Javier Aguirre cortó una racha de seis partidos consecutivos sin conseguir victoria.
  • La afición criticó en redes sociales el desempeño del equipo y el triunfo por autogol.
