Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto a minuto del partido entre México y Panamá , en el marco de un amistoso internacional de preparación para el Mundial 2026. ¡Chance de ver caras nuevas que se pueden meter en la lista final!

Para la Selección Mexicana no será sólo un partido para probar jugadores: también intentará romper una sequía de seis encuentros sin ganar . De sus últimos seis amistosos, el 'Tri' no pudo ganar ninguno: fueron 1-2 vs. Paraguay, 0-0 vs. Uruguay, 1-1 vs. Ecuador, 0-4 vs. Colombia, 2-2 vs. Corea del Sur y 0-0 vs. Japón. ¿Se cortará el trajín negativo hoy?

El Estadio Rommel Fernández, anfitrión del amistoso internacional de esta noche, llega al encuentro con un césped en perfecto estado para el desarrollo del juego. El recinto posee una capacidad de hasta 23 mil espectadores, y se espera una entrada importante para observar el cruce de selecciones CONCACAF.

A lo largo de todos sus enfrentamientos, el 'Tri' supera a su rival por ¡dieciocho! partidos de diferencia: 20 triunfos para México, 2 victorias para Panamá y 2 empates en sus 24 cruces. Además, ese dominio visitante se traslada también al tiempo reciente. La Selección Mexicana lleva cinco triunfos al hilo sobre su oponente de turno.

El estadounidense Guido Gonzáles Jr será el réferi encargado de impartir justicia en el amistoso de este jueves. Estará acompañado por sus compatriotas Cory Richardson (asistente 1) y José Da Silva (asistente 2), los jueces de línea. El panameño Fernando Morón será el cuarto árbitro en el encuentro. Cabe recordar que hoy no se utilizará el VAR.

Los fanáticos mexicanos se hacen presentes en el Rommel Fernández de la capital panameña, para acompañar al equipo que representa a todo el país en este partido. Pese a la ausencia de las grandes estrellas, la parcialidad tricolor se acercó igual para mostrar su cariño a la escuadra que disputará la Copa del Mundo a mita de año.

Con Javier Aguirre a la cabeza, el cuadro visitante ingresó al recinto para meterse en el vestidor y prepararse para realizar la entrada en calor en la antesala del encuentro. Con un cariñoso recibimiento de los simpatizantes, México ya está listo para su primera presentación de este 2026.

Abanderados por cientos de aficionados, el elenco local bajó del autobús y se encaminó al estadio para alistarse para el compromiso internacional ante México. Panamá quiere hacerse fuerte en casa y dar el golpe ante la selección más fuerte que hoy tiene Concacaf.

Javier Aguirre tendrá un interesante grupo de posibles relevos para el amistoso en Panamá. Estas son las ¡16! alternativas que acompañan al entrenador: Luis Ángel Malagón, Carlos Acevedo, Jorge Sánchez, Denzell García, Everardo López, Israel Reyes, Ramón Juárez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Kevin Castañeda, Carlos Rodríguez, Iker Fimbres, Alexis Gutiérrez, Diego Lainez, Ángel Sepúlveda y Armando González.

A minutos del pitazo inicial, las gradas del recinto muestran varios huecos vacíos , aunque de a poco los fanáticos van ocupando sus ubicaciones dentro del estadio Rommel Fernández. Se espera que en los instantes anteriores al comienzo termine de entrar la parcialidad, aunque no alcanzaría para llenar el establecimiento. ¡Será un juego más neutral!

¡Partido en marcha! Ya se disputan los primeros 45 minutos entre México y Panamá , por el primer amistoso internacional del año. Los seleccionados chocan en un juego preparativo rumbo a la próxima Copa del Mundo. Sigue el minuto a minuto del encuentro aquí en Bolavip.

En el amanecer del compromiso, todavía no hay situaciones claras de gol de México ni de Panamá, que se estudian más de lo que se atacan. El 'Tri' intenta tomar el control del juego.

En lo que será su primera presentación en 2026, la Selección Mexicana afrontará un interesante desafío este jueves, cuando se mida ante Panamá en condición de visitante. La escuadra nacional ya camina sobre la cuenta regresiva para la Copa del Mundo y tendrá una intensa preparación hasta mitad de año para llegar lo mejor posible.

Dentro de esta puesta a punto, esta tarde-noche el ‘Tri’ disputará un nuevo amistoso ante sus pares de Centroamérica, que conoce bien de otras competencias. En CONCACAF, ya los ha enfrentado por Nations League y por Copa Oro. Ahora, ambos equipos se verán las caras a pocos meses del inicio del Mundial 2026.

Por el lado de México, los dirigidos por Javier Aguirre contarán con un combinado de jugadores de la Liga MX, a los que se sumará uno de la MLS. Sin embargo, predominarán los del ámbito local, ya que al no ser jornada FIFA, a los que juegan en Europa sus clubes no los cedieron. Así, el entrenador tendrá una buena chance de probar futbolistas.

El partido entre la Selección Mexicana y Panamá se llevará a cabo HOY jueves 22 de enero, desde el Estadio Rommel Fernández, ubicado en la Ciudad de Panamá. El encuentro de ambas escuadrad, de carácter amistoso, está estipulado para dar comienzo a partir de las 19.10 horas del Centro de México (20.10 hora local PNM).

Para no perderte nada del compromiso del ‘Tri’, puedes seguir el minuto a minuto de la cobertura de Bolavip. Por televisión, el cotejo contará con la transmisión de las pantallas de TUDN, Azteca 7 y Canal 5. Además, será pasado en forma online, vía streaming, a través de las plataformas de Azteca Deportes Network y de ViX Premium.