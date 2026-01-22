En lo que será su primera presentación en 2026, la Selección Mexicana afrontará un interesante desafío este jueves, cuando se mida ante Panamá en condición de visitante. La escuadra nacional ya camina sobre la cuenta regresiva para la Copa del Mundo y tendrá una intensa preparación hasta mitad de año para llegar lo mejor posible.
Dentro de esta puesta a punto, esta tarde-noche el ‘Tri’ disputará un nuevo amistoso ante sus pares de Centroamérica, que conoce bien de otras competencias. En CONCACAF, ya los ha enfrentado por Nations League y por Copa Oro. Ahora, ambos equipos se verán las caras a pocos meses del inicio del Mundial 2026.
Por el lado de México, los dirigidos por Javier Aguirre contarán con un combinado de jugadores de la Liga MX, a los que se sumará uno de la MLS. Sin embargo, predominarán los del ámbito local, ya que al no ser jornada FIFA, a los que juegan en Europa sus clubes no los cedieron. Así, el entrenador tendrá una buena chance de probar futbolistas.
El partido entre la Selección Mexicana y Panamá se llevará a cabo HOY jueves 22 de enero, desde el Estadio Rommel Fernández, ubicado en la Ciudad de Panamá. El encuentro de ambas escuadrad, de carácter amistoso, está estipulado para dar comienzo a partir de las 19.10 horas del Centro de México (20.10 hora local PNM).
Para no perderte nada del compromiso del ‘Tri’, puedes seguir el minuto a minuto de la cobertura de Bolavip. Por televisión, el cotejo contará con la transmisión de las pantallas de TUDN, Azteca 7 y Canal 5. Además, será pasado en forma online, vía streaming, a través de las plataformas de Azteca Deportes Network y de ViX Premium.
