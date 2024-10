Con apenas 19 años, el volante ofensivo Luka Romero es una de las grandes apariciones en los últimos años, siendo ya un habitué en el futbol de elite de Europa. Con pasos por España e Italia, el joven futbolista intenta asentarse para crecer como jugador.

Habiendo participado del Mundial Sub-20 con Argentina el año pasado, no ha vuelta a tener chances con la Albiceleste, sobre todo luego de ser cortado en la previa de los Juegos Olímpicos de París 2024. Esta cuestión ha hecho reflexionar al nacido en Durango, ciudad de México.

Además de la nacionalidad mexicana y argentina, el atacante también tiene la española, por lo que podría jugar para cualquier selección. Eso si, desde el Tri toman ventaja con respecto a las demás y ya contactaron al jugador para seducirlo.

Los días de Luka Romero en la Selección Argentina podrían haber terminado. [Foto IMAGO]

El mediocampista del Alavés declaró que tuvo contactos con Javier Aguirre y Rafael Márquez: “Sí, estuve hablando ahí con ellos, la verdad que también me pone feliz“. Y agregó: “Pero pienso en estar acá con el Alavés, hacerlo lo mejor posible y después decidir”.

Ante esta cuestión, la afición de Argentina explotó por sentirse traicionados al saber que podría sumarse a la Selección Mexicana. “Mentalidad de perdedor, un argentino de verdad rechaza cualquier selección y si no lo llama de Argentina no juega en ninguna”, “Ya está, que no venga, Messi siempre estuvo seguro”, “Se va a México, es malísimo”, fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en redes sociales.

¿Cómo está siendo la temporada de Luka Romero en Alavés?

En lo que va de la temporada 2024/25, el jugador no ha podido aún asentarse al 100% en el equipo, ya que ha alternado entre titular y suplente. En 8 jornadas de LaLiga, apenas ha jugado la mitad, siendo titular además solo en dos cotejos. La irregularidad afecta a su nivel, en los últimos tres semestres jugó para diferentes equipos: Milan, Almería y ahora Alavés.