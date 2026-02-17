Los tres amistosos que disputará la Selección Mexicana antes del debut en el Mundial 2026

México se prepara para jugar un nuevo amistoso el próximo 25 de febrero ante Islandia. Javier Aguirre no contará con sus futbolistas que están en Europa debido a que es un partido fuera de la Fecha FIFA, pero le sirve al Vasco como preparación de cara al Mundial 2026.

Luego el Tri jugará ante Portugal, el cual significará la reinauguración del Estadio Azteca, y Bélgica en marzo. Por último, la Selección Mexicana estaba planificando otros amistosos para junio antes del debut en el Mundial del próximo 11 de junio ante Sudáfrica.

Los amistosos de México

La Selección Mexicana se enfrentará con Australia, Ghana y Serbia unos días antes del comienzo del Mundial 2026. Todavía no están las fechas confirmadas de los partidos, pero se sabe que dos de ellos se disputarán en territorio nacional y el restante en los Estados Unidos.

De esos tres rivales la única selección que no logró clasificarse a la Copa del Mundo es Serbia. Australia comparte el Grupo D con Estados Unidos, Paraguay y el vencedor del repechaje entre Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo, mientras que Ghana está en el Grupo L con Inglaterra, Croacia y Panamá.

Javier Aguirre busca llegar al Mundial de la mejor manera (Getty Images)

Se generaron múltiples rumores sobre un posible amistoso primero con Argentina y luego con Brasil. No obstante, todo indica que México no se enfrentará con ninguna de estas dos potencias sudamericanas ya que no habría lugar para más encuentros.

La Selección Mexicana llegará al Mundial 2026 tras ocho partidos de preparación en el año tras los amistosos con Panamá, Bolivia, Islandia, Portugal, Bélgica, Australia, Ghana y Serbia.

En síntesis