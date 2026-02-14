Hace unas semanas, Edson Álvarez dio a conocer un comunicado en el que dejó ver que tenía una lesión en el tobillo y que su ausencia de algunos partidos con el Fenerbahce habían sido principalmente para que no recayera porque intentó anteriormente jugar de esa manera y ahora se llevará más tiempo su recuperación para estar con Selección Mexicana y con su club.

Lo que llama la atención es justamente que se acerca el Mundial 2026 y se esperaba que con unos tres meses esa lesión desapareciera. Pero precisamente este sábado su conjunto jugaría y no fue contemplado en el cuadro, por lo que de nueva cuenta se habló de la recuperación del “Machín” que tal vez tardaría mucho más.

¿Edson Álvarez con riesgo de cirugía?

De acuerdo con la información de Claro Sports, el mexicano no está del todo bien y por ello sigue sin ser considerado con el conjunto, pero eso no es todo, sino que varios medios de turquía han dado a conocer que ya se están planteando en una posible cirugía para que Edson se componga de manera completa y no perder más tiempo.

Cabe mencionar que recientemente las decisiones que se han tomado fuera del conjunto Tricolor han perjudicado y es que en el caso de Santiago Giménez sucedió lo mismo. Se esperaron un tiempo con la lesión para que no entrara a cirugía y cuando se vio que no cedía tuvieron que hacerlo, por lo que se sigue perdiendo ecuentros.

Ahora es el caso de Edson, quien prácticamente está siendo considerado por el plantel para que llegue al Mundial, pero en caso de que entrara a cirugía, ahora tendría menos meses para que esa lesión en el tobillo termine por sanar, lo que probablemente lo aislaría de los partidos de preparación e incluso de no mejorar hasta de la Copa del Mundo.

