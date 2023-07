Tata Martino apuntó contra Salcedo: "Él sabe por qué no fue al Mundial"

Carlos Salcedo ha expresado en varias ocasiones su descontento con Gerardo ‘Tata‘ Martino, el entrenador de la selección mexicana de futbol. El motivo de su malestar radica en que no fue considerado para el Mundial de Qatar 2022, a pesar de ser uno de los defensores más destacados del país.

El conflicto entre Salcedo y Martino se remonta a un incidente con el asistente del DT, lo que resultó en que Salcedo dejara de ser convocado para la Selección Mexicana. Aunque ambos tuvieron una conversación y Salcedo ofreció una disculpa, esto no fue suficiente para que fuera incluido en la lista para el Mundial.

La respuesta de Martino

A pesar de las recientes declaraciones de Salcedo, Martino ha afirmado que no tiene ningún problema con el defensor. En una entrevista con Fernando Schwartz, el entrenador argentino aseguró que puede mirar a Salcedo a la cara y que este último sabe por qué no fue convocado para el Mundial. “Él sabe por qué no fue convocado“, declaró el entrenador.

Martino explicó que Salcedo fue excluido de la Copa del Mundo por razones que no estaban relacionadas con su rendimiento en el campo. Aseguró que habían hablado antes, durante y después del incidente, y que podían mirarse a la cara y respetarse mutuamente.

Las palabras de Salcedo sobre Martino

Por su parte, Salcedo ha expresado su descontento con la situación. En una entrevista con TUDN, el defensor afirmó que, aunque tuvo una conversación con el asistente con el que tuvo el conflicto, siente que Martino guardó rencor y por eso dejó de convocarlo.

Salcedo también reveló que tiene pruebas de que Martino actuó de mala fe, pero no las ha revelado. A pesar de todo, el defensor afirmó que no tiene nada en contra de Martino y que le gustaría tener una buena relación con él en el futuro.

Un futuro incierto

El futuro de la relación entre Martino y Salcedo es incierto. Aunque ambos han expresado su disposición a superar sus diferencias, el hecho de que Salcedo no fuera convocado para el Mundial de Qatar 2022 ha dejado una marca en su relación.

Sin embargo, en el mundo del fútbol, las circunstancias pueden cambiar rápidamente. ¿Podrán Martino y Salcedo superar sus diferencias y trabajar juntos de nuevo en el futuro? Solo el tiempo lo dirá.