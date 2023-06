¡El Tri está en la Final! La Selección Mexicana logró un emocionante pase a la final del Torneo Maurice Revello 2023 al vencer en una dramática tanda de penales a Francia. El partido terminó con un empate 2-2 en tiempo regular, pero los aztecas mostraron su temple y se impusieron desde los once pasos con un resultado de 4-3. Ahora, el equipo mexicano se enfrentará a Panamá en la gran final que se disputará este domingo.

Un comienzo prometedor

Desde el inicio del partido, México mostró su determinación y rápidamente se puso en ventaja en dos ocasiones. Alberto Herrera fue uno de los primeros en amenazar el arco francés con un potente disparo que pasó cerca del poste. El mismo Herrera estuvo cerca de abrir el marcador al estrellar el balón en el travesaño. Sin embargo, fue Ángel Robles, jugador del Puebla, quien se encargó de marcar el primer gol al aprovechar una excelente asistencia de Andrés Montaño. El estadio de Salon-de-Provence vibraba con la alegría de los seguidores mexicanos.

La respuesta de Francia

No obstante, Francia no tardó en reaccionar y logró igualar el marcador antes del descanso. Eliesse Ben Seghir recibió un pase de Mokrane Bentoumi y definió de manera precisa para vencer al portero Arturo Delgado. Ambos equipos se fueron al descanso con un empate en el marcador, lo que auguraba una segunda mitad llena de emociones.

El gol de la ventaja

Al comienzo del segundo tiempo, México volvió a tomar la delantera gracias a un espectacular gol de Uziel García, quien remató de volea un tiro de esquina cobrado por Ángel Robles. El jugador del Atlético de San Luis no desperdició la oportunidad y envió el balón al fondo de la red. Los mexicanos celebraron el gol con euforia, conscientes de que estaban más cerca de la final.

Polémica y empate definitivo

El partido no estuvo exento de polémica. La árbitra Marta Huerta De Aza señaló un penal a favor de Francia tras una falta dentro del área. Los jugadores mexicanos protestaron alegando que el jugador francés estaba en posición adelantada, pero la decisión se mantuvo. Mathys Tel no falló desde el punto penal y volvió a igualar el marcador. A pesar de los esfuerzos de ambos equipos, el resultado se mantuvo hasta el final del tiempo reglamentario.

Definición desde los penales

La tensión se apoderó del estadio cuando el partido se definió en una emocionante tanda de penales. México mostró una gran efectividad, mientras que Francia no logró mantener la calma. Martínez Dupuy fue el encargado de abrir la serie y anotó para México. Jérémy Jacquet falló su disparo, lo que le dio ventaja al equipo azteca. Los siguientes cobros estuvieron a cargo de Ramón Juárez, Uziel García y Jonathan Pérez, quienes no fallaron y pusieron en ventaja a México. Por parte de Francia, Ben Seghir, Ayman Aiki e Ilyes Housni anotaron sus respectivos penales. Sin embargo, Marcelo Flores no pudo convertir el cuarto penal para México, dejando todo en manos de Andrea Dacourt. El jugador francés falló su disparo y el Tri aseguró su lugar en la gran final.

El sueño continúa

La afición mexicana celebra el regreso de su selección a la final del Torneo Maurice Revello. Tras una destacada actuación en el partido contra Francia, el equipo dirigido por el entrenador mexicano demuestra su calidad y determinación en el terreno de juego. Ahora, todos los ojos estarán puestos en la gran final contra Panamá, donde México buscará alzar el trofeo y hacer historia una vez más.

El resumen de México vs Francia por el Torneo Maurice Revello 2023