¿Por qué Christian Martinoli no está narrando México vs. Bolivia por Azteca 7?

El encuentro de Selección Mexicana ante Bolivia en el marco de un nuevo amistoso internacional esperaba tener a Christian Martinoli como narrador oficial de la transmisión, pero esto no terminó sucediendo. La voz del deporte se ausentó de manera inesperada detrás del micrófono y todos comenzaron a preguntarse qué sucedió.

Martinoli se ausentó de manera inesperada

Aunque el propio Martinoli había confirmado su presencia como narrador en la transmisión del partido, lo cierto es que se terminó presentando Jesús Joel Fuentes en su lugar de manera sorpresiva. La verdad detrás de esta modificación de última hora no fue revelada con exactitud, por lo que se aguardan más novedades en los próximos minutos.

La particularidad del caso es que no existe una comunicación oficial y esto no hace más que alertar más a los aficionados que esperaban su narración. Son decenas los comentarios que se lamentan su ausencia y esperan conocer el motivo por el cual el famoso narrador no está siendo parte de la cobertura del enfrentamiento si es que lo había anunciado horas antes del silbatazo inicial.

Mientras tanto, México le ganó 1-0 a Bolivia en la altura de Santa Cruz. El Tri está ultimando detalles para la Copa del Mundo, por lo que la prueba de jugadores que son habituales titulares para Javier Aguirre es fundamental para definir situaciones importantes de cara al futuro.

