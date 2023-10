En la Fecha FIFA del mes de octubre, la Selección Mexicana, comandada por Jaime Lozano, se verá las caras en dos amistosos contra Ghana y Alemania, el sábado 14 y martes 17, respectivamente.

Para estos dos encuentros, el entrenador ganador de la Copa Oro 2023 decidió no convocar a Rogelio Funes Mori. El delantero de Rayados de Monterrey es argentino y se naturalizó mexicano para formar parte del plantel que armó Gerardo Tata Martino para la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Por esta razón, en las últimas horas, el ex futbolista de River Plate habló en una entrevista y le dejó un contundente mensaje a Jimmy Lozano, quien no lo volvió a seleccionar después del Mundial.

¿Qué dijo Funes Mori?

Lejos de resignarse, el mellizo (hermano de Ramiro) sigue soñando con volver a vestir la playera del Tri: “Soy un jugador elegible. Sigo entrenándome, haciendo las cosas para en algún momento ser convocado. Uno no sabe lo que puede pasar en el futuro, todavía quiero estar en la Selección Mexicana“.

“Siempre trabajo para hacer lo mejor de mí, para tener una buena versión. Cuando no me salen las cosas no me tengo que agüitar, como dicen aquí. El trabajo siempre tiene recompensas, tarde o temprano, por eso trabajo para hacer las cosas bien y seguir creciendo. Gracias a Dios se dieron los goles contra Bravos de Juárez“, cerró.

Encuesta ¿Merece estar en el Tri? ¿Merece estar en el Tri? YA VOTARON 0 PERSONAS

Los números de Funes Mori en la Selección Mexicana

Con la camiseta del Tri, Rogelio Funes Mori jugó 17 partidos y convirtió cuatro goles, todos bajo la orden del Tata Martino. Ocho de ellos fue para las Eliminatorias de Qatar 2022, seis en la Copa Oro 2021, dos en amistosos y uno (cuatro minutos) en el Mundial pasado. Dos tantos los convirtió en amistosos, tres en la Copa Oro y uno en Eliminatorias.

En este 2023, el futbolista de Rayados lleva 17 goles en 26 partidos de la Liga MX. Estos números son superiores a los de Henry Martin y a los que lleva, por el momento, Raúl Jiménez en el Fulham en la Premier League 2023-24.