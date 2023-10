La Selección Mexicana de Jaime Lozano cerró la Fecha FIFA con un partidazo ante Alemania. En este amistoso, el Tri igualó por 2-2 ante el combinado europeo, gracias a los goles de Uriel Antuna y Erik Sánchez (Antonio Rudiger y Niclas Füllkrug para el team alemán).

En este encuentro, uno de los protagonistas mexicanos con mejor nivel fue Guillermo Memo Ochoa, el histórico portero del país. Pese a los dos tantos encajados, con los que llegó a 150, mantuvo en partido a su equipo con grandes atajadas.

Después del cotejo, el arquero de la Salernitana, de 38 años, hizo muchas declaraciones. En estas, le dejó varios mensajes a todos sus detractores y quienes lo pusieron en duda como titular en el arco de la Selección.

De esta manera, te traemos, a continuación, el testimonio completo del ex futbolista del Club América, y figura de México vs. Alemania, y todos los detalles que se deben saber al respecto.

¿Qué mensaje le dejó Memo Ochoa a sus críticos?

“Me encanta estar en la Selección. me gusta mucho venir, porque sé que puedo aportar a mis compañeros más jóvenes, cooperar dentro de la cancha. No es fácil jugar en un equipo como la Salernitana, es difícil jugar por no descender pero me gustan los retos. Siempre he sido así, me ha hecho crecer, compito al máximo nivel“, comenzó declarando, apuntándole a los críticos.

Luego, continuó: “Hay que mantener la cabeza fría, los pies sobre la tierra. Para mí es clave la estabilidad emocional. La pasada Fecha FIFA no éramos tan malos como se creía ni ahora somos tan buenos como creemos. Los jugadores creemos mucho en este cuerpo técnico, se nota en la cancha y cuando estamos todos convencidos se dan mejores resultados“.

Además de esto, opinó sobre el encuentro ante Alemania: “Supimos y entendimos los lapsos del partido. Entendimos contra quién jugábamos, Alemania es una potencia mundial“.

¿Qué números tiene Memo Ochoa en la Selección Mexicana?

En la Selección Mexicana, Ochoa debutó el 14 de diciembre del 2005, en un triunfo por 2-0 ante Hungría por un amistoso internacional. Actualmente, cuenta con 148 partidos disputados en el Tri, en los que le convirtieron 150 goles y mantuvo el arco en cero en 63 cotejos.