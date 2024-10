Rafael Márquez se encuentra desde hace algún tiempo ejerciendo labores junto a Javier Aguirre en la Selección Mexicana. Antes de ello, el Kaiser comenzó a formarse en FC Barcelona, club en el que supo dejar huella. Tal es así que un futbolista del equipo español no se olvidó del mexicano y le dedicó algunas palabras.

Antes de incorporarse con el Vasco al Tri, el histórico exdefensor estuvo en el equipo B del club español. De hecho, obtuvo muy buenos resultados allí, logrando que algunos otros clubes de renombre en Europa se interesasen en él para que sea su DT. Sin embargo, Rafa terminó decantándose por llegar a México.

Está claro que la huella que dejó el Kaiser en el club no se borrará de forma sencilla. Es por eso que, habiendo pasado algunos meses desde su partida de España, Marc Casadó, actual futbolista del primer equipo de Barcelona, le agradeció al mexicano a la distancia por lo hecho con él en el equipo B.

ESP: FC Barcelona, Barca v Sevilla FC. La Liga EA Sports. Date 10 Marc Casado of FC Barcelona during the La Liga EA Sports match between FC Barcelona and Sevilla FC played at Lluis Companys Stadium on October 20, 2024 in Barcelona, Spain. kpng Copyright: xBaguxBlancox/xPRESSINPHOTOx PS_241020_BAR_SEV_1043