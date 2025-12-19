William Yarbrough, portero de Inter Miami, revela qué piensa Messi de México y la Liga MX

La rivalidad entre Argentina y México ha ido creciendo con el correr de los años. Los cruces constantes en Copa del Mundo, la riña por fuera de los terrenos de juego o malentendidos como el episodio en el que Lionel Messi pisó una playera del Tri en un vestuario crearon una enemistad irreversible entre ambos países.

Publicidad

Publicidad

No obstante, el propio Leo se encargó de decir en más de una ocasión que no tiene sentimientos negativos para con México y ahora William Yarbrough, portero mexico-americano del Inter Miami, confirmó no solo que Messi no tiene problemas con México, sino que además sigue la Liga MX.

En una entrevista para Mediotiempo, Yarbrough afirmó: “Llegamos a platicar, de que a él (Messi) le gusta mucho la Liga de México. Sabe todo. Literal, sabe de todos los clubes, jugadores, partidos. O sea, él es amante del futbol y no tiene él ningún tipo de pique con México. Nada, nada que ver. Te digo, si lo provoca, se va a defender”.

Lionel Messi ante México en Qatar 2022 (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

Sobre esto último, añade: “Él es competitivo y defiende lo suyo a muerte. Sea lo que sea. Entonces, no es la persona que si le dicen algo se queda callado. Pero no guarda él ningún tipo de rencor, ni mucho menos. Es un tipo que en el momento, si se calientan las cosas, él va a responder, pero después queda ahí. O sea, no tiene ningún problema”.

El deseo de William Yarbrough de retirarse en León

A sus 36 años, Yarbrough no continuará en las filas de Inter Miami. Sin embargo, no está en su cabeza dejar el futbol por ahora y mantiene un deseo de retirarse en León, club con el que ganó Apertura y Clausura en la temporada 2013-14: “Cien por ciento me gustaría (retirarme en el Club León). Yo tengo un cariño muy especial por León. Obviamente por todo lo vivido. Me identifico mucho con la afición del León. Y es obviamente un sueño que tengo”.

ver también The Best 2025: Lionel Messi margina a Dibu Martínez y elige otro portero como mejor del mundo

“Siempre veo los partidos de León. Y cuando veo que el equipo pasa por un mal momento, no tienes idea de las ganas que me gustaría de estar ahí con el grupo, con los jugadores, con toda la gente con la que trabajé varios años”, completa el portero.

Publicidad

Publicidad

En síntesis